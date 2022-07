„So nicht erwartet“ : Deutsche Leichtathleten mit schlechtester WM-Bilanz der Geschichte

Eugene Auch das WM-Gold von Malaika Mihambo kann nicht über die enttäuschende deutsche Bilanz hinwegtäuschen. Die Verantwortlichen ziehen ein niederschmetterndes Fazit.

Der Deutsche Leichtathletik-Verband hat eine enttäuschende Bilanz der Weltmeisterschaften in Eugene gezogen. „Wir müssen feststellen, dass wir mit dem Ausgang der WM nicht zufrieden sind und es so nicht erwartet haben“, sagte Chefbundestrainerin Annett Stein am Sonntag (Ortszeit). Nach zehn Wettkampftagen standen Gold durch Weitsprungstar Malaika Mihambo und eine Bronzemedaille für die Sprintstaffel der Frauen zu Buche. Dies ist die schlechteste deutsche Ausbeute in der WM-Geschichte. Die bis dahin wenigsten Medaillen gab es 2003 in Paris mit einmal Silber und dreimal Bronze.