Kugelstoßen Männer, Finale: Montag, 18. Juli, 3.27 MESZ

Einst ein frühes deutsches Highlight bei Weltmeisterschaften, doch der ehemalige Hauptdarsteller David Storl fehlt in Eugene. Der Weltmeister von 2011 und 2013 hätte in der Form der jüngeren Vergangenheit aber ohnehin keine Chance im Kampf um die Medaillen. Gold werden wohl in einem spektakulären Gigantenduell zwei US-Stoßer unter sich ausmachen: Olympiasieger Ryan Crouser, der 2021 eben in Eugene mit 23,37 m Weltrekord stieß, misst sich erneut mit Joe Kovacs, 2019 in Doha mit 22,91 m Weltmeister.