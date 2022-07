EM als Hauptziel : Die deutsche Leichtathletik gibt bei der WM ein schlechtes Bild ab

Analyse Eugene Die deutschen Leichtathleten und Leichtathletinnen haben bei der WM in Eugene bisher nicht mit den Medaillen zu tun. Die Asse kommen zwar noch, dennoch ist ein Grundproblem in der Einstellung vieler zu erkennen.

Die Bilder glichen sich in den ersten Tagen der Leichtathletik-WM in Eugene: Wenn zu den Finals die Athletinnen und Athleten vorgestellt wurden, fehlte in der Regel jemand im deutschen Trikot. Und waren doch einmal Deutsche im Kampf um Medaillen dabei, waren diese nicht einmal annähernd in Reichweite. Die Bilanz nach fünf Wettkampftagen: erschreckend. Nicht einmal ein Top-Acht-Ergebnis war bisher dabei.

Dass die deutsche Leichtathletik in der Breite schon seit längerer Zeit nicht mehr zur absoluten Weltspitze gehört, ist bekannt. Auch, dass der DLV im Vorfeld der WM mit großen Krankheits- und Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte und auf Topstars wie Johannes Vetter verzichten musste oder froh ist, dass Läuferinnen wie Alina Reh, Konstanze Klosterhalfen und Gesa Felicitas Krause überhaupt dabei sein können.

Ja, der Kalender dieser WM hat die deutschen Leichtathleten auch nicht begünstigt. In den ersten Tagen waren zum Teil Athletinnen und Athleten im Einsatz, die erst per Nachrückverfahren kurz vor der WM von ihrer Teilnahme erfahren haben – alles andere als günstig für Leistungssportler. Oder es waren Aktive, denen der DLV die Chance geben wollte, sich zu präsentieren. Man hätte sich gerade von ihnen bessere Ergebnisse erhofft. „Ich gebe zu, dass wir im ersten Teil unter unseren Erwartungen geblieben sind“, sagte Chefbundestrainerin Anett Stein zur Halbzeit und hofft nun darauf, dass die Asse um Malaika Mihambo, die erst am kommenden Wochenende startet, endlich für ein paar Medaillen sorgen.

Ob das gelingt, scheint fraglich. Schon im Vorfeld haben viele Leichtathleten und Leichtathletinnen gesagt, dass die EM in München im Rahmen der European Championships der wahre Höhepunkt des Jahres sei und die WM nur eine Durchgangsstation im Formaufbau. In München erhoffen sich die Aktiven eine deutliche höhere Aufmerksamkeit als nun bei einer Nacht-WM aus mitteleuropäischer Sicht. Auch sind die Medaillenchancen dort sicher deutlich höher, wenn die US-Stars nicht dabei sind. Selbst Gold-Hoffnung Mihambo äußerte sich so und bereitete schon mal eine mögliche Enttäuschung vor: „Die EM in München ist der heimliche Höhepunkt, es macht am meisten Spaß, im eigenen Land an den Start zu gehen.“

Die Einstellung, um an den aktuellen Welttitelkämpfen erfolgreich teilzunehmen, scheint nicht richtig vorhanden zu sein. Die Siebenkämpferin Sophie Weißenberg stieg aus ihrem Wettkampf frühzeitig aus, „um schon jetzt die Regeneration für den EM-Start einzuläuten und Körner zu sparen“, wie der DLV bekanntgab. Ihre Kollegin Carolin Schäfer, immerhin mal Silber-Medaillengewinnerin bei der WM 2017, verzichtete gleich auf den Start in Eugene, um die Form für die EM in München aufzubauen. Sprinterin Gina Lückenkemper etwa blieb über 100 Meter hinter ihren Möglichkeiten zurück, war aber dennoch zufrieden. ARD-Leichtathletik-Experte Frank Busemann brachte es neulich auf den Punkt: „Wer auf einmal ein Hintertürchen hat, einen Plan B, der ist ja nicht mit 100 Prozent dabei, sondern nur mit 98. Und was das im Leistungssport heißt, weiß jeder.“

