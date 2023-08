Nach Platz vier bei der WM Speerwerfer Weber kündigt Großes für Olympia an

Zunächst sah man Julian Weber die große Enttäuschung an. Wieder nur Platz vier bei einem großen Event für den deutschen Speerwerfer nach den Olympischen Spielen 2021 in Tokio und der WM in Eugene. Die letzte Medaillenchance für die deutsche Mannschaft bei der Leichtathletik-WM in Budapest vertan, das Debakel perfekt gemacht. Doch aus Frust wurde schnell Trotz. „Nächstes Jahr werde ich unschlagbar sein“, sagte der 28-Jährige am Sonntagabend in den Katakomben des Nemzeti Atlétikai Központ. Durch die Türen zum Innenraum dröhnte in diesem Moment die Musik zum Beginn der kleinen Abschlussfeier dieser Weltmeisterschaft. Da richtete Weber seinen Blick schon nach vorn auf die Olympischen Spiele in rund elf Monaten in Paris. Dort soll dann Großes gelingen.