Bisschen kiffen und schnelle Zeiten Sha’Carri Richardson ist die eine Ausnahmeerscheinung der Leichtathletik

In der breiten Öffentlichkeit ist der Name Sha’Carri Richardson bisher zumindest in Deutschland wohl kaum bekannt, in der Leichtathletik-Szene allerdings ist sie ein echter Star. Nicht nur aufgrund ihres Erscheinungsbildes. Seit Jahren deutet sie ihr ungemeines Potenzial an, seit Jahren steigert sie damit aber vor allem ihre Fallhöhe. 2021 qualifizierte sie sich als schnellste Amerikanerin für die Olympischen Spiele in Tokio. Teilnehmen durfte sie nicht. Weil sie Marihuana rauchte und von der US-Anti-Doping-Agentur gesperrt wurde. Sie war damals in „einem Zustand emotionalen Schmerzes“, nachdem ihre Mutter verstarb, wie Richardson bekannte. Immer wieder geht sie offen mit mentalen Problemen um. So auch, als sie 2022 als Jahresschnellste die WM in Eugene verpasste, weil sie bei den US-Trials nicht vorn war.