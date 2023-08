Speerwerfer Weber im Interview „Ich will bei der WM in den Beast-Modus schalten“

Weber Ich habe unter anderem mit einer Sportpsychologin am Olympiastützpunkt in Berlin gearbeitet. Es ist nicht einfach, mental stabil zu bleiben, wenn der Fokus der Öffentlichkeit auf mir liegt. Aber wir haben einen guten Weg gefunden, im Wettkampf einen kühlen Kopf zu bewahren. Ich habe im vergangenen Jahr gemerkt, dass ich bei der Quali bei der WM schon so viel Energie habe liegen lassen, dass ich im eigentlichen Wettkampf nicht mehr nachlegen konnte. Bei der EM bin ich schon entspannter gewesen – mit Erfolg. So werde ich auch die WM in Budapest angehen: entspannt in der Quali, im Wettkampf den Beast-Mode starten.