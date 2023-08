Medaillenentscheidungen in Budapest Das sind die Höhepunkte am Wochenende bei der Leichtathletik-WM

Zudem hat Julian Weber, der deutsche Speerwerfer, am Sonntag die Möglichkeit am Abschlusstag noch einmal nachzulegen. Auch die deutsche Sprint-Staffel der Frauen steht nach einem erfolgreichen Protest im Finale. Das Wochenende hat also eine Menge zu bieten. Das sind die Höhepunkte am Abschluss-Wochenende der Leichtathletik-WM in Budapest