Medaillenentscheidungen in Budapest Das sind die Höhepunkte am Mittwoch bei der Leichtathletik-WM

Joshua Abuaku ist am fünften Wettkampftag der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest als einziger deutscher Teilnehmer in einem Finale dabei. Über 400 Meter Hürden hatte es nur Harald Schmid 1983 und 1987 in die Endläufe geschafft. Doch die Blicke werden sich vor allem auf Karsten Warholm richten, dessen Lauf im Halbfinale noch für Diskussionen sorgte. Insgesamt gibt es vier Entscheidungen. Die Höhepunkte am Mittwoch im Überblick: