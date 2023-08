Medaillenentscheidungen in Budapest Das sind die Höhepunkte am Freitag bei der Leichtathletik-WM

Am Freitagabend will Noah Lyles seinen zweiten Titel bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest gewinnen. Doch am Donnerstagabend musste er erst einmal einen Schockmoment verkraftet. Das Golf-Cart, in dem er vor seinem 200-Meter-Halbfinale saß, stieß mit einem anderen Cart zusammen. Der Jamaikaner Andrew Hudson wurde dabei am Auge verletzt.