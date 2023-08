Medaillenentscheidungen in Budapest Das sind die Höhepunkte am Donnerstag bei der Leichtathletik-WM

Hammerwurf, Frauen (20.26 Uhr): Titelverteidigerin May Brooke Andersen aus den USA schied überraschend in der Qualifikation aus. Sie hatte in dieser Saison als erst dritte Frau die 80-Meter-Marke übertroffen. Auch die dreimalige Olympiasiegerin, viermalige Weltmeisterin und Weltrekordlerin Anita Wlodarczyk aus Polen schied aus. Sie fehlte im Vorjahr verletzt nach der Jagd auf einen Autodieb. Hanna Skydan aus Aserbaidschan war Beste in der Qualifikation am Mittwoch.