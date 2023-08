Crouser, Bol und Mahuchikh Das waren die schönsten und emotionalsten Momente der Leichtathletik-WM

Leo Neugebauer

Im Juni verbesserte er den 39 Jahre alten deutschen Rekord im Zehnkampf, bei der WM in Budapest träumte er nach fünf Disziplinen sogar von Gold. Am Ende wurde es der fünfte Platz. Und dennoch: Neugebauer ist ein rising star. Das wurde in der ungarischen Hauptstadt deutlich. Denn die Fans lieben ihn.