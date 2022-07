Mihambo und Kaul führen Aufgebot an : 79 deutsche Leichtathleten zur WM

Hamburg Ein 79-köpfiges deutsches Team reist zu den Leichtathletik-Weltmeisterschaften, die am 15. Juli in Eugene beginnen. Angeführt wird das Aufgebot von zwei Titelverteidigern. Der Olympia-Zweite Jonathan Hilbert verzichtet auf einen Start.

Titelverteidigerin Malaika Mihambo führt ein 79-köpfiges deutsches Team zu den Leichtathletik-Weltmeisterschaften, die am 15. Juli in Eugene beginnen. Der deutsche Verband nominierte am Freitag 40 Sportlerinnen und 39 Sportler. Nicht dabei sein wird im US-Bundesstaat Oregon der Olympia-Zweite Jonathan Hilbert. Der Geher verzichtet nach einer gerade überstandenen Corona-Infektion auf einen Start. Mit den Heim-Europameisterschaften in München steht ab dem 15. August ein weiterer internationaler Höhepunkt an.

„Wir möchten als Team agieren und mit vollem Fokus die Wettkampf-Tage bestmöglich bestreiten“, sagte Chefbundestrainerin Annett Stein: „Unter den nominierten Athletinnen und Athleten befinden sich zahlreiche Leistungsträger und auch Medaillengewinner der vergangenen Jahre, die das DLV-Team anführen und von deren Erfahrung die Nationalmannschafts-Neulinge profitieren werden.“

Weitsprung-Olympiasiegerin Mihambo ist erst am Schlusstag, dem 24. Juli, gefordert. Die 28-Jährige und Zehnkämpfer Niklas Kaul hatten vor drei Jahren in Doha für zwei deutsche Titel gesorgt, dazu gab es viermal Bronze. Mihambo ist in diesem Jahr schon 7,09 Meter gesprungen. Beim Diamond-League-Meeting in Stockholm am Donnerstagabend kam sie aber nicht über 6,72 Meter und Rang fünf hinaus. Kaul will sich nach Fußproblemen auf die EM konzentrieren.

Für WM-Medaillen in Frage kommen in den Einzelwettbewerben vor allem auch Kristin Pudenz, die Olympia-Zweite im Diskus, sowie die Speerwerfer um den derzeit starken deutschen Meister Julian Weber. Johannes Vetter, in Doha WM-Dritter, kuriert momentan noch Schulterprobleme aus. Auch Langstrecklerin Konstanze Klosterhalfen und Hindernisläuferin Gesa Krause, beim Saisoneinstand in Stockholm am Donnerstag nur Achte, waren zuletzt durch gesundheitliche Probleme ausgebremst. Sie holten vor drei Jahren ebenfalls jeweils WM-Bronze.

Die Führung des Deutschen Leichtathletik-Verbandes hatte erst zuletzt bei den nationalen Meisterschaften in Berlin betont, dass die WM der wichtigste Wettkampf in diesem Jahr ist. Nach dem Abschneiden in Eugene richtet sich auch die künftige Förderung. Die EM im eigenen Land wird eher als emotionaler Höhepunkt der Saison gesehen.

Bereits ab diesem Sonntag werden ein Teil des Teams und der Begleittross gestaffelt nach dem jeweiligen Wettkampfbeginn in das Vorbereitungs-Camp nach Santa Barbara in Kalifornien reisen.

Das WM-Aufgebot des DLV im Überblick:

MÄNNER (39 Starter)

100 Meter: Julian Wagner (Erfurt)

200 Meter: Owen Ansah (Hamburger)

4x100 Meter: Owen Ansah (Hamburg), Lucas Ansah-Peprah (Hamburg), Joshua Hartmann (Köln), Kevin Kranz (Wetzlar), Milo Skupin-Alfa (Offenburg), Julian Wagner (Erfurt)

4x400 Meter: Marc Koch (Berlin), Hendrik Krause (Dortmund), Maximilian Kremser (Solingen), Manuel Sanders (Dortmund), Marvin Schlegel (Chemnitz), Patrick Schneider (Wattenscheid)

800 Meter: Marc Reuther (Frankfurt/M.)

1.500 Meter: Christoph Kessler (Karlsruhe)

5.000 Meter: Mohamed Mohumed (Dortmund), Sam Parsons (Frankfurt/M.), Maximilian Thorwirth (Düsseldorf)

Marathon: Tom Gröschel (Rostock)

110 Meter Hürden: Gregor Traber (Tübingen)

3.000 Meter Hindernis: Frederik Ruppert (Wassenberg)

20 Kilometer Gehen: Nils Brembach (Potsdam), Karl Junghannß (Erfurt), Christopher Linke (Potsdam)

35 Kilometer Gehen: Carl Dohmann (Baden-Baden), Karl Junghannß (Erfurt), Christopher Linke (Potsdam)

Hochsprung: Tobias Potye (München), Mateusz Przybylko (Leverkusen)

Stabhochsprung: Bo Kanda Lita Baehre (Leverkusen), Oleg Zernikel (Landau)

Dreisprung: Max Heß (Chemnitz)

Diskuswurf: Torben Brandt (Berlin), Henrik Janssen (Magdeburg), Martin Wierig (Magdeburg)

Speerwurf: Andreas Hofmann (Mannheim), Johannes Vetter (Offenburg), Julian Weber (Mainz)

Zehnkampf: Niklas Kaul (Mainz), Kai Kazmirek (Koblenz), Leo Neugebauer (Leinfelden-Echterdingen), Tim Nowak (Ulm)

FRAUEN (40 Starterinnen)

100 Meter: Gina Lückenkemper (Berlin), Alexandra Burghardt (Burghausen)

200 Meter: Lilly Kaden (Dortmund), Jessica-Bianca Wessolly (Mannheim)

400 Meter: Alica Schmidt (Berlin)

4x100 Meter: Alexandra Burghardt (Burghausen), Rebekka Haase (Wetzlar), Yasmin Kwadwo (Paderborn), Gina Lückenkemper (Berlin), Tatjana Pinto (Wattenscheid), Corinna Schwab (Chemnitz)

4x400 Meter: Judith Franzen (Leverkusen), Annkathrin Hoven (Leverkusen), Elisa Lechleitner (Ludwigsburg), Alica Schmidt (Berlin), Corinna Schwab (Chemnitz), Luna Thiel (Hannover)

800 Meter: Christina Hering (München), Majtie Kolberg (Ahrweiler)

1.500 Meter: Hanna Klein (Tübingen), Katharina Trost (München)

5.000 Meter: Sara Benfares (Rehlingen), Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen), Alina Reh (Berlin)

10.000 Meter: Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen)

Marathon: Laura Hottenrott (Kassel)

400 Meter Hürden: Carolina Krafzik (Sindelfingen)

3.000 Meter Hindernis: Gesa Felicitas Krause (Trier), Lea Meyer (Köln)

20 Kilometer Gehen: Saskia Feige (Leipzig)

Hochsprung: Marie-Laurence Jungfleisch (Stuttgart)

Weitsprung: Merle Homeier (Göttingen), Maryse Luzolo (Königstein), Malaika Mihambo (Oftersheim)

Dreisprung: Neele Eckhardt-Noack (Göttingen), Jessie Maduka (Wattenscheid)

Kugelstoßen: Sara Gambetta (Halle/Saale), Katharina Maisch (Thum), Julia Ritter (Wattenscheid)

Diskuswurf: Shanice Craft (Mannheim), Kristin Pudenz (Potsdam), Claudine Vita (Neubrandenburg)

Hammerwurf: Samantha Borutta (Frankfurt/M.)

Speerwurf: Christin Hussong (Zweibrücken)

Siebenkampf: Sophie Weißenberg (Leverkusen)

MIXED-STAFFEL

4x400 Meter: Judith Franzen (Leverkusen), Manuel Sanders (Dortmund), Marvin Schlegel (Chemnitz), Alica Schmidt (Berlin) Patrick Schneider (Wattenscheid), Corinna Schwab (Chemnitz)

(dpa/sid)