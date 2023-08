Leichtathletik-WM Zeitplan und Entscheidungen in Budapest 2023

Neun Tage dauert die Leichtathletik-WM 2023 in Budapest, 50 Entscheidungen stehen an. Hier finden Sie einen Überblick über alle Vorläufe, Qualifikationen und Entscheidungen. Die Leichtathletik-WM in Budapest wird vom 19. August 2023 bis zum 27. August 2023 ausgetragen.