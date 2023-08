Lange auf Medaillenkurs bei Leichtathletik-WM Sophie Weißenberg verpasst große Überraschung im Siebenkampf knapp

Das Trauma der beiden nicht beendeten Meisterschaften im vergangenen Jahr hat sie nun verarbeitet, endlich ihre erste WM bei den Erwachsenen beendet – und das mit einer persönlichen Bestleistung. Darauf lässt sich in der Zukunft in Leverkusen aufbauen, wo sie eine starke Mehrkampfgruppe etablieren wollen. „Ich bin superhappy mit der Gruppe in Leverkusen. Wir verstehen uns alle super und ich kann mit Jörg (Roos) über alles reden, wir gehen aufeinander ein. Es ist eine geile Atmosphäre. Erst hier bin ich so richtig professionell geworden. Inzwischen weiß ich, dass ich zu den Top acht der Welt gehöre“, sagte sie nach dem WM-Rennen unserer Redaktion. Das hat sie in Budapest bewiesen – nun beginnt die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Paris. Diese sind Weißenbergs großes Ziel.