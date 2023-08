Großspurige Ankündigung des Showman So will Sprint-Weltmeister Noah Lyles Superstar Usain Bolt nacheifern

Bei der WM in Budapest trat nun jemand hervor, der ähnliche Talente mitbringt wie Bolt und längst zur Elite seiner Disziplin gehört: Noah Lyles. Der US-Amerikaner ist einer der begnadetsten Sprinter seiner Generation, gewann schon Goldmedaillen in der Sprintstaffel und über seine Paradestrecke, die 200 Meter. Doch erst am Samstag stieg er in den Olymp auf. In der Weltjahresbestleistung von 9,83 Sekunden gewann er erstmals Gold über 100 Meter – der vierte US-WM-Titel über diese Distanz in Serie seit 2017. Es ist immer noch die spektakulärste Disziplin der Leichtathletik. Immer noch die, in der die absoluten Helden des Volkes gemacht werden. Und Lyles lieferte am Sonntagabend – nicht nur auf der Bahn. „Das ist der Anfangspunkt einer Dynastie“, sagte er großspurig auf der Pressekonferenz.