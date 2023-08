Highlights, TV-Übertragung, Medaillenspiegel Das müssen Sie zur Leichtathletik-WM 2023 wissen

Eine Weltmeisterschaft wird in der Leichtathletik in der Regel alle zwei Jahre veranstaltet. Die ersten Titelkämpfe fanden 1983 in Helsinki statt, es folgten zwei Weltmeisterschaften im vierjährigen Rhythmus, seit der WM 1991 in Tokio gilt der zweijährige Turnus. Die vergangene Weltmeisterschaft wurde 2019 in Doha ausgetragen, für 2023 sind die Wettkämpfe nach Budapest vergeben. Deutschland war bislang zweimal Ausrichter einer Weltmeisterschaft: 1993 in Stuttgart und 2009 in Berlin. Die WM 2022 in Eugene fand aufgrund der Corona-Pandemie ein Jahr verspätet statt. Nun soll mit der WM in Budapest wieder der normale Rhythmus aufgenommen werden.