Nicht alles Gold was glänzt Was Neugebauer, Lyles und Duplantis bei der Leichtathletik-WM eint

Das habe ihn beschäftigt, gab er am Samstagabend unumwunden zu. „Ich darf in Zukunft nicht so sehr danach gucken, was sein könnte“, sagte er. Am Morgen wirkte er sehr nervös, lief in die ersten drei Hürden im 110-Meter-Sprint rein, hatte Glück, dass er nicht stürzte. Auch in seiner eigentlichen Lieblingsdisziplin, dem Diskuswurf, patzte er. Nur 47,63 Meter, siebeneinhalb Meter unter persönlicher Bestleistung. Noch vor der Mittagspause war der Medaillenzug abgefahren. „Daraus lerne ich, ich muss einfach immer locker bleiben“, sagte er. Nach dem Diskus habe er einen „Neustart im Kopf“ hingelegt und plötzlich lief es besser. Im Stabhochsprung wirkte er wieder deutlich lockerer, im Speerwurf gelang ihm eine neue persönliche Bestleistung. Zwar frage er sich, was hätte sein können. Aber er könne „nicht unzufrieden sein mit Platz fünf“.