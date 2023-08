Kaul muss aufgeben Zehnkämpfer Neugebauer auf Gold-Kurs – Weber im Finale

Da staunte selbst Julian Weber. „Leo geht ab“, sagte der deutsche Speerwerfer nach seiner geglückten Qualifikation am Freitagvormittag für das Finale am Sonntag bei der Leichtathletik-WM in Budapest. Bevor er selbst Rede und Antwort stand, schaute er gebannt auf den Fernseher und guckte der großen deutschen Zehnkampf-Hoffnung in der zweiten Disziplin zu. 8,00 Meter sprang Neugebauer, neue persönliche Bestleistung. Eine zweite warf er im Kugelstoßen mit 17,04 Metern – voll auf Medaillenkurs also. Nach dem ersten Tag führt er sogar mit 4640 Punkten und liegt damit derzeit 49 Punkte über seinem deutschen Rekord. Er kann also gar von Gold träumen.