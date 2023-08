Leichtathletik-WM 2023 Die Bilder des siebten Wettkampftages in Budapest

US-Star Noah Lyles triumphierte acht Jahre nach Usain Bolt als erster Athlet über 100 m und 200 m. Fünf Tage nach seiner Krönung zum Sprintkönig verteidigte Lyles in 19,52 Sekunden seinen Titel über die 200 m erfolgreich, es ist seine dritte Goldmedaille über diese Distanz in Folge. Silber über 200 m ging an Erriyon Knighton (USA), Bronze an Letsile Tebogo (Botswana).