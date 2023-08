Leichtathletik-WM 2023 Die Bilder des achten Wettkampftages in Budapest

Gold im Marathon ging schon am Morgen an die Äthiopierin Amane Beriso Shankule (2:24,23 Stunden). Silber sicherte sich in einer am Ende spannenden Entscheidung am Heldenplatz die äthiopische Titelverteidigerin Gotytom Gebreslase (2:24,34) vor Fatima Ezzahra Gardadi (2:25,17). Die Marokkanerin zog auf den letzten zwei Kilometern noch an Yalemzerf Yehualaw (2:26,13/5.) vorbei und verhinderte damit einen äthiopischen Dreifachsieg.