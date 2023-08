Infos und Sendezeiten So sehen Sie die Leichtathletik-WM 2023 in Budapest im TV

Nach der enttäuschenden Leichtathletik-WM im vergangenen Jahr in Eugene wollen die deutschen Athletinnen und Athleten in diesem Jahr Wiedergutmachung betreiben, wenn die Welttitelkämpfe vom Samstag, 19. August, bis Sonntag, 27. August in Budapest stattfinden. Und anders als bei der Weltmeisterschaft in den USA, wo die Wettkämpfe zur deutschen nachtschlafenden Zeit stattfanden, können sich die Athleten und Athletinnen in diesem Jahr wieder über eine größere und bessere TV-Präsenz freuen. Denn die Wettkämpfe in der ungarischen Hauptstadt finden in der Regel vom frühen Abend bis circa 22 Uhr statt – also zur besten Sendezeit.