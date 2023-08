Bis zu 38 Grad in Budapest Wie die Hitze in Budapest zu Veränderungen im Leichtathletik-Kalender führen könnte

Die Szenen ähneln sich in diesen Tagen. Wenn die Athletinnen und Athleten durch den Bauch des neuen Leichtathletik-Stadions in Budapest laufen, sehen sie aus, als hätte man über ihnen einen Eimer Wasser entleert. Die ohnehin schon dünne Sportkleidung klebt klatschnass an den durchtrainierten Körpern, der Schweiß quillt aus allen Poren. Gleiche Bilder lieferten die Geher und Geherinnen nach ihren Wettkämpfen im Stadtzentrum. Bei der Leichtathletik-WM haben die Aktiven genauso wie die Offiziellen, Fans, Helfer und Berichterstatter mit der großen Hitze zu kämpfen, die sich seit nun einer Woche über der ungarischen Hauptstadt ausgebreitet hat. Temperaturen von bis zu 38 Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit von teilweise 60 Prozent unter der Woche. Und auch an den beiden Schlusstagen dieser WM kühlt es sich nicht ab. Neben der ohnehin schon großen sportlichen Herausforderung, gilt es für die Athleten und Athletinnen also auch noch, mit diesen Bedingungen umzugehen. Eine Extrembelastung für Körper und Geist.