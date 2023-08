Leichtathletik-WM Das Warten auf eine deutsche Medaille geht weiter

Dabei sollte der Dienstag der Tag werden, an dem es Grund zur Freude für den Deutschen Leichtathletik-Verband bei der WM in Budapest geben sollte. Drei Tage lang bestimmten andere Nationen die Wettbewerbe, sammelten fleißig Edelmetall. Und die Deutschen? Die überzeugten zwar in verschiedenen Disziplinen mit Saison- oder gar persönlichen Bestleistungen, präsentierten sich besser als noch im vergangenen Jahr in Eugene. Die Medaillen baumelten aber um den Hälsen von anderen. Zur Wahrheit gehört: An den ersten drei Tagen war das kaum anders zu erwarten.