Leichtathletik-WM 2023 Das sind die deutschen Medaillenhoffnungen in Budapest

Julian Weber (Speerwurf)

Wenn Rio-Olympiasieger Thomas Röhler und Ex-Weltmeister Johannes Vetter schwächeln, springt eben der Europameister ein - Weber zeigt sich in diesem Jahr wieder in blendender Verfassung, der 28-Jährige liefert Woche für Woche Topleistungen ab und ist mit seinen 88,72 m die Nummer zwei der Welt. Der Mainzer ist heiß auf eine Medaille: „Das Hauptziel ist es, bei der WM in perfekter Form zu sein.“