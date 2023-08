Viele Bestzeiten und Bestweiten aufgestellt Wie sauber ist die Leichtathletik-WM in Budapest?

Dennoch: Auch in Budapest stehen oder standen Athleten am Start, die entweder selbst eine zweifelhafte Vergangenheit haben oder deren Trainer in der Vergangenheit mit Doping in Verbindung standen. So zum Beispiel Dennis Mitchell, Trainer von 100-Meter-Weltmeisterin Sha’Carri Richardson. Einst erklärte er einen eigenen positiven Dopingtest auf Testosteron damit, dass er am Vorabend der Kontrolle fünf Bier getrunken und vier Mal mit seiner Frau geschlafen habe. Als 2003 ein Dopingskandal um die Firma Balco aufgedeckt wurde, gab er zu, dass sein Trainer Trevor Graham ihm Wachstumshormone gespritzt habe. Und als er selbst Trainer des ehemaligen US-Sprinters und mehrfachen Weltmeisters Justin Gatlin war, deutete er 2017 gegenüber undercover agierenden „The Telegraph“-Journalisten an, dass der Steroidmissbrauch in der Leichtathletik weiterhin weit verbreitet sei.