100-Meter-Finale in Budapest Showman Noah Lyles sprintet der Konkurrenz davon und holt Gold

Es dauerte einige Sekunden, bis Noah Lyles realisierte, was er gerade erreicht hatte. Sekunden vergingen, in denen er sich suchend umblickte, dann breitete er die Arme aus, sprang vor dem Publikum der Leichtathletik-WM in Budapest herum und posierte für die Kameras. Der Sprint-Star aus den USA krönte sich am Sonntag zum neuen 100-Meter-Weltmeister in neuer Weltjahresbestleistung von 9,83 Sekunden. Silber ging an Letsille Tebogo aus Botswana (9,88 Sekunden), Bronze holte der Brite Zharnel Hughes. Christian Colemann (USA) und Oblique Seville aus Jamaika gingen leer aus.