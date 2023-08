Kaul und Neugebauer sollen es richten Deutschland, einig Zehnkampfland – auch bei der WM in Budapest?

Etwas verbissener wirkt es zuweilen bei Kaul, der seit seinem WM-Triumph vor vier Jahren verletzungsbedingt nicht mehr ganz an diese Leistung anknüpfen konnte. In Budapest macht er sich dennoch Hoffnungen, will mit Neugebauer eine deutsche Doppelspitze bilden im Kampf um die Medaillen. Doch die Stärken der beiden Athleten liegen in unterschiedlichen Disziplinen. Während Neugebauer vor allem am ersten Tag die Grundlage für Erfolge legen kann, sind die ersten Disziplinen wie der Sprint oder der Weitsprung nicht Kauls beste. „Leider ist Kauls erster Tag zu schlecht für ganz große Leistungen. Es muss dann im Stabhochsprung, Diskus und im Speerwurf einfach alles funktionieren. Er darf sich am zweiten Tag keinen Patzer erlauben. Eine solide Leistung kommt aber immer dabei herum“, sagte Hingsen. Hingegen stehen acht gute Disziplinen bei Neugebauer. Wenn er vor dem Speerwurf am Samstag auf einem vorderen Platz liegt, könnte es was werden mit Edelmetall.