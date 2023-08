Schlechtestes Abschneiden der Geschichte Speerwerfer Weber nur Vierter – DLV-Debakel in Budapest perfekt

Der „Worst Case“ ist eingetreten: der Deutsche Leichtathletik Verband (DLV) beendet die Weltmeisterschaft in Budapest ohne eine einzige Medaille. Am Sonntagabend scheiterte auch Speerwerfer Julian Weber, die letzte und größte Medaillenhoffnung im Nemzeti Atlétikai Központ, bei dem Versuch, die Ehre der DLV-Athleten zu retten. Er wurde nur Vierter in einem spannenden Wettkampf. „Wir sind nicht hierhergekommen, um wieder mit leeren Händen nach Hause zu gehen“, sagte Verbandspräsident Jürgen Kessing vor dem finalen Abschnitt am Sonntag, eine WM ohne eine Medaille sei der schlimmste Fall. Wenige Stunden später wurde es bittere Gewissheit: eine WM ohne deutsche Medaille gab es noch nie – bis jetzt.