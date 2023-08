Athleten schwärmen Wie die Bahn bei der Leichtathletik-WM bei der Rekord-Jagd hilft

Der deutsche Hürdenläufer Emil Agyekum versuchte sich gegenüber unserer Redaktion an einer Erklärung dafür: „Die Bahn ist nagelneu und sie federt sehr gut“, sagte er. Sein Teamkollege Joshua Abuaku, der am Mittwoch gar im Finale startete, pflichtete ihm bei: „Der Untergrund gibt die Energie sehr gut zurück, es läuft sich deutlich entspannter.“ Hohlräumen im Untergrund gewährleisten eine optimale Energiereaktion auf alles, was der Sportler tut. Hinzu kommt das Granulat, das die Stoßdämpfer-Wirkung verbessert. Der Grip hingegen bleibt gut und durch die Festigkeit des Materials greifen die Spikes besser. Die neuen Carbon-Spikes der Schuhhersteller unterstützen zudem die Wirkung der Bahn, da die Sohlen steifer sind und den Aktiven mehr Energie im Fuß zurückgeben. Es läuft sich federnder, sagen sie. Doch: Sie erhöhen auch das Verletzungsrisiko.