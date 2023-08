Leichtathletik-WM 2023 Die Bilder vom sechsten Wettkampftag in Budapest

Miltiadis Tentoglou (Griechenland) hat in einem wahren Weitsprung-Krimi am Abend Gold gewonnen. Der Olympiasieger und Europameister sprang im letzten Versuch auf 8,52 m und verdrängte so in der knappsten Entscheidung der WM-Geschichte den lange Führenden Jamaikaner Wayne Pinnock (8,50) noch auf Platz zwei. Bronze holte sich - ebenfalls im letzten Versuch - Doha-Weltmeister Tajay Gayle (8,27/Jamaika).