Nach Debakel bei Leichtathletik-WM Warum der deutsche Sport seine nahe Zukunft bereits verspielt hat

Am Ende fließen die meisten Stränge in einem Punkt zusammen: Geld. Zwar fördert der Bund den deutschen Sport mit knapp 300 Millionen Euro. Davon müssen aber auch die Entwicklungsinstitute und Gebäude bezahlt werden. In Zukunft soll diese Summe um 20 Prozent reduziert werden, wie aus dem aktuellen Haushaltsentwurf der Bundesregierung hervorgeht. Weniger statt mehr Geld. Für Kessing nicht nachvollziehbar. „Da muss man aus meiner Sicht mehr tun“, sagte der DLV-Präsident. Allein die Universität in Austin, wo Neugebauer trainiert und studiert, investiere jährlich so viel Geld in den Sport wie die Bundesregierung. Schon in den Schulsport müsse man deutlich mehr investieren, sagte Kessing. Ähnlich äußerten sich im Vorfeld der WM auch Aktive und Ehemalige gegenüber unserer Redaktion. Der Sport habe schließlich einen Stellenwert in der Gesellschaft, der nicht isoliert betrachtet werden dürfe, so der DLV-Präsident. Es gehe auch um wirtschaftliche Belange, um Sozialisierung.