LIVE Leichtathletik-WM 2023 Lückenkemper verpasst 100-m-Finale

Budapest · Für Europameisterin Gina Lückenkemper ist der Traum vom Einzug ins WM-Finale über 100 Meter geplatzt. Die Sprinterin schied am Montag in Budapest nach ihren 11,18 Sekunden im Halbfinale aus. In unserem Liveblog halten wir Sie rund um die WM auf dem Laufenden.

21.08.2023, 20:46 Uhr

22 Bilder Das sind die Stars der Leichtathletik-WM 2023 22 Bilder Foto: AP/Martin Meissner

Die Leichtathletik-WM in Budapest vom 19. bis zum 28. August 2023 ist das große sportliche Highlight in diesem Jahr. Für die deutsche Mannschaft wird es in Ungarns Hauptstadt vor allen darum gehen, da blamable Abschneiden aus dem vergangenen Jahr vergessen zu machen. Wir haben alle wichtigen Infos zur Leichtathletik-WM in Budapest zusammengestellt. Wir halten Sie mit unserem Liveblog rund um die Leichtathletik-WM 2023 in Budapest auf dem Laufenden. Initial rendered content

(dör/dpa/SID)