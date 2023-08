„Jeder fühlt sich konkurrenzfähiger“ Nur Hartmann-Aus trübt deutsche Halbzeitbilanz in Budapest

Bundestrainerin Annett Stein war sichtlich unzufrieden. „Joshua Hartmann hatte sich in dieser Saison den deutschen Rekord und eine Zeit unter 20 Sekunden vorgenommen“, sagte sie am Mittwoch. Dem habe man alles untergeordnet in der Vorbereitung auf die Leichtathletik-WM in Budapest. Dort wollte er ins Finale laufen, die magische 20-Sekunden-Marke knacken. Doch er schied bereits im Vorlauf aus – mit einer schwachen Zeit von 20,51 Sekunden. „Der besprochene Rennverlauf war, dass er zu 100 Prozent durchzieht – bis zur Ziellinie“, sagte Stein. Aber Hartmann entschied anders, nahm nach 100 Metern bereits etwas raus, bis er rund 30 Meter vor dem Ziel merkte, dass ein Läufer noch an ihm vorbeizog. Nur Platz vier in seinem Vorlauf und die schwache Zeit bedeuteten das frühe Aus. Er räumte aber ein, er habe sich zum Ende hin zu sicher gefühlt.