Über 60 Mal über 6 Meter Wie Armand Duplantis die Grenzen des Stabhochsprungs verschiebt

Zudem ist er der angeblich bestbezahlte Leichtathlet aktuell – und ein echter Posterboy. Lange, wellige Haare, muskelbepackt, in der Regel mit einem breiten Lächeln – und stets begleitet von seiner Verlobten Desiré Inglander, einem schwedischen Model, mit der er in Stockholm lebt. Er nutzt seine Popularität, ist erfolgreich in den sozialen Medien und betreibt mit seiner Verlobten einen gemeinsamen Youtube-Kanal. Sportlich davon ablenken lässt er sich aber nicht. „Wenn ich auf der Bahn stehe und den Stab in den Händen halte, bin ich nur noch ich“, sagte er kürzlich der „Welt“. „Dann spüre ich dieses kraftvolle Gefühl in mir, dass ich die Kontrolle über alles habe. Mein Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit ist dann grenzenlos. Dabei habe ich das Empfinden, dass ich genau dafür geboren wurde.“ In Budapest will er das erneut beweisen.