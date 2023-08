Weltmeister von Budapest Wie Armand Duplantis die Grenzen des Stabhochsprungs verschiebt

„Ich möchte das Stabhochspringen in eine neue, ungeahnte Dimension führen und damit so nachhaltig prägen, wie es Bubka zu seiner Glanzzeit tat“, sagte er kürzlich der „Welt“ und erinnert an den legendären Ukrainer Sergeji Bubka, der satte 35 Mal Weltrekordhöhen mit dem Stab übersprang. Und das, was Duplantis über sich selbst sagt, sollte der Konkurrenz Angst machen, die schon jetzt dem Schweden das Wasser längst nicht mehr reichen kann. Er habe in der Anlaufgeschwindigkeit noch Reserven, könne sich technisch weiterentwickeln. Das überrascht mit seinen erst 23 Jahren sicherlich nicht. Doch sind die Höhen, in der er die Latte überquert, schon jetzt längst schwindelerregend. Über 60 Mal übersprang er die einst magische Marke von sechs Metern bereits, so häufig wie kein anderer.