Abuaku Achter Am Norweger-Tag jubelt nur Warholm

Beide Norweger gingen als Favoriten ins Rennen, über beide wurde allerdings nach dem Halbfinale stark diskutiert. Während Warholm vermeintlich eine Hürde nicht richtig passiert hatte (der Protest des italienischen Verbandes wurde abgelehnt), sorgte Ingebritgsen mit einer Geste für Aufruhr, als er am Ausgang der letzten Kurve das Publikum gestenreich zu Anfeuerungen aufforderte. Die einen legten ihm das als Arroganz aus, die anderen als nötiges Selbstbewusstsein. Er selbst nahm die Kritik an seiner Person locker. „Ich hatte das Gefühl, dass die Leute auf der Tribüne schliefen. Das geht so nicht“, sagte er. Aber wer hoch fliegt, kann auch tief fallen – so wie er am Mittwochabend.