„Etwas ganz besonderes“ : Weitspringerin Mihambo holt Gold zum WM-Abschluss

Eugene Malaika Mihambo bleibt die beste Weitspringerin der Welt: Die Goldmedaille der Olympiasiegerin rettet das deutsche Team vor der ganz großen WM-Pleite in Eugene.

„Es ist schwer genug, Weltmeisterin zu werden. Den Titel erfolgreich zu verteidigen, ist aber das, was es etwas ganz Besonderes macht - das ist die Königinnen-Disziplin“, sagte die Olympiasiegerin, nachdem sie in einem nervenaufreibenden Wettkampf mit 7,12 m vor Ese Brume aus Nigeria (7,02) wie vor drei Jahren in Doha zu WM-Gold gesprungen war - seit dem EM-Triumph 2018 in Berlin ist die 28 Jahre alte Heidelbergerin nun bei großen Meisterschaften ungeschlagen.