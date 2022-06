Zehn Tage dauert die Leichtathletik-WM 2022 in Eugene, 48 Entscheidungen stehen an. Hier finden Sie einen Überblick. Aufgrund der Zeitverschiebung zur USA haben wir die deutschen Zeiten aufgeführt. Aus diesem Grund sind in der Liste auch elf Tage zu finden, weil die letzten Entscheidungen erst am Montag, 25. Juli deutscher Zeit fallen.