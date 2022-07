Konstanze Klosterhalfen

Die Langstreckenläuferin aus Bonn trainiert inzwischen seit mehreren Jahren in den USA – weshalb die WM so etwas wie eine Heim-WM sein wird. Immer wieder steigerte sie in der Vergangenheit deutsche Rekorde und lief 2019 in Doha sogar zu Bronze über 5000 Meter. In dieser Saison lief es noch nicht ganz rund: kurz vor der DM stoppte sie eine Corona-Infektion.