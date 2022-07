Leichtathletik-WM 2022 : Chaos ums Visum - Medaillenkandidat Omanyala hofft wohl doch noch auf WM-Start

Ferdinand Omanyala beim Training. Foto: AFP/TONY KARUMBA

Eugene Vom 15. bis zum 24. Juli findet in Eugene die Leichtathletik-Weltmeisterschaft statt. Wir haben alle wichtigen Infos zu diesem Event.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vom Rollfeld direkt in den WM-Startblock? Im Visum-Chaos um Sprinter Ferdinand Omanyala (Kenia) deutet sich in letzter Minute doch noch ein Happy End für den Medaillenkandidaten über 100 m an. „Omanyala wurde heute Morgen im Sportministerium vorstellig und hat das Visum für die Reise erhalten. Er sollte heute Abend im Flugzeug sitzen und morgen früh in Oregon ankommen“, sagte sein Trainer Duncan Ayiemba der Nachrichtenagentur AFP - einen Tag vor Beginn der WM in Eugene (15. bis 24. Juli).

Zuvor hatte Omanyala, mit seinen 9,85 Sekunden der drittschnellste Mann der Welt in diesem Jahr, seine Hoffnungen auf eine rechtzeitige Einreise bereits aufgegeben. „Es gibt nichts, was ich tun kann“, sagte der schnellste Mann Afrikas: „Ich habe die Situation akzeptiert und werde mich jetzt auf die Commonwealth Games in Birmingham konzentrieren.“

Nun wird es ein Wettlauf gegen die Zeit: Für Omanyala und Co. stehen die WM-Vorläufe am Freitag um 18.50 Uhr Ortszeit (Samstag, 3.50 Uhr MESZ) auf dem Programm, Halbfinale und Finale steigen dann einen Tag später. „Er wird ein paar Stunden Zeit haben, um sich auszuruhen, bevor er in den Vorläufen antritt und sich hoffentlich für das Halbfinale und das Finale qualifiziert“, sagte Trainer Ayiemba.

Foto: dpa/Michael Kappeler Infos Zeitplan und Entscheidungen in Eugene 2022

Warum es zu der Verzögerung bei der Visum-Vergabe kam, war zunächst nicht bekannt. Omanyala war aber bei weitem nicht der einzige afrikanische Athlet mit diesem Problem. Bei einem Teil des Teams aus Südafrika verzögerte sich etwa die Weiterreise aus Italien wegen Visa-Problemen.

Omanyala hatte im September vergangenen Jahres mit 9,77 Sekunden einen afrikanischen Rekord aufgestellt und war damit der neuntschnellste Mann der Geschichte hinter vier US-Amerikanern und drei Jamaikanern. In diesem Jahr waren nur die beiden US-Amerikaner Fred Kerley (9,76) und Trayvon Bromell (9,81) schneller als das Kraftpaket.

+++ 13. Juli +++

Erster Dopingfall – Amos darf nicht starten

Erster Doping-Fall bei der Leichtathletik-WM in Eugene: Nijel Amos (Botswana) ist positiv getestet worden und darf bei den Titelkämpfen in den USA (15. bis 24. Juli) nicht über 800 m antreten. Bei dem Olympiazweiten von 2012 wurde in einer Dopingprobe von einer Trainingskontrolle am 4. Juni eine verbotene Substanz nachgewiesen. Amos erfuhr in Eugene von seiner Suspendierung wie die unabhängige Integritätskommission AIU des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics mitteilte.

Amos ist mit seiner Bestzeit von 1:41,73 Minuten, gelaufen in London vor zehn Jahren, die Nummer drei der ewigen Bestenliste über 800 m. In Eugene zählte er nicht zu den Medaillenkandidaten.

Lesen Sie auch Mihambo und Kaul führen Aufgebot an : 79 deutsche Leichtathleten zur WM

Zwei Gold-Kandidaten fehlen verletzt

Zwei Mitfavoriten für die Wettbewerbe der Leichtathletik-WM ab Freitag in Eugene/Oregon haben zu Wochenbeginn ihre Teilnahmen an den Titelkämpfen abgesagt. 400-m-Olympiasieger Steven Gardiner musste seine Hoffnungen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung wegen einer Sehnenentzündung begraben. Die kenianische Marathon-Olympiasiegerin Peres Jepchirchir pausiert wegen einer Hüftverletzung.

„Wegen der Entzündung einer Sehne ist mir geraten worden, statt meiner Spikeschuhe in der nächsten Zeit normale Gehschuhe zu tragen“, schrieb Gardiner in den sozialen Netzwerken. Der 26-Jährige wäre mit einer Saisonbestzeit von 44,21 Sekunden als Nummer fünf der diesjährigen Weltrangliste nach Eugene gereist.

Jepchirchir bestätigte der Nachrichtenagentur AFP ihren unfreiwilligen WM-Verzicht. „Ich habe mich im Training an der Hüfte verletzt, und der Arzt hat gesagt, dass ich eine Pause machen muss“, sagte Jepchirchir.

Gut ein Jahr nach ihrer Goldmedaille bei Olympischen Spielen in Tokio hatte die Afrikanerin zu den großen WM-Favoritinnen gehört. Ihre Ambitionen für Eugene hatte die zweimalige Halbmarathon-Weltmeisterin im Frühjahr durch ihren Sieg beim Boston Marathon unterstrichen.

Foto: dpa/Soeren Stache 13 Bilder Das sind die deutschen Stars bei der Leichtathletik-WM

Hussong fehlt Deutschland bei der WM

Nächste prominente Absage vor der Leichtathletik-WM: Nach dem deutschen Speerwurf-Rekordhalter Johannes Vetter wird auch dessen Disziplinkollegin Christin Hussong bei den Titelkämpfen in Eugene (15. bis 24. Juli) nicht an den Start gehen können. Wie der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Sonntag mitteilte, verzichtet die Europameisterin aus Zweibrücken auf ihre Teilnahme.

Zuvor hatte am Samstag die Rheinpfalz berichtet, dass Hussong nach einem Trainingslager in Offenburg ihr Leistungsniveau als nicht ausreichend erachtet hatte. Mit ihrer Anfang Juni geworfenen Saisonbestleistung von 64,87 m wäre die 28-Jährige als Nummer vier der Welt zu den Weltmeisterschaften angereist.

Neben Hussong wird dort auch Weitspringerin Maryse Luzolo (Königstein) fehlen. Die Olympia-Teilnehmerin von Tokio erlitt im Training eine Bänderverletzung an ihrem Sprungfuß. „Aus medizinischer Sicht gäbe es zwar eine kleine Chance, in Eugene springen zu können, aber ich habe mich entschieden, die Verletzung hier in Deutschland in Ruhe auszukurieren und mich voll auf die Heim-EM in München zu konzentrieren“, sagte Luzolo.

Am Mittwoch hatte Ex-Weltmeister Johannes Vetter wegen einer hartnäckigen Verletzung an der Schulter seinen WM-Start abgesagt. Zwei Tage später nominierte der DLV nach einigen weiteren Ausfällen insgesamt sieben Nachrücker. Das Aufgebot umfasst nun insgesamt 80 Athletinnen und Athleten.

(red/dpa/SID)