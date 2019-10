Leichtathletik-WM in Doha : Zehnkämpfer Kaul holt erstes Gold für Deutschland

Doha Gold, Silber Bronze und Rekorde - wer gewinnt und wo landen die deutschen Athleten? Wir halten Sie in unserem Telegramm über alle Ereignisse bei der Leichtahtletik-WM in Doha auf dem Laufenden.

Zehnkämpfer Niklas Kaul hat bei der Leichtathletik-WM in Doha sensationell Gold gewonnen. Der 21 Jahre alte Mainzer krönte sich damit zum zweiten deutschen Weltmeister nach Torsten Voss, der 1987 für die DDR siegte.

Kugelstoßerin Schwanitz gewinnt Bronze

Kugelstoßerin Christina Schwanitz (LV Erzgebirge) hat bei der Leichtathletik-WM in Doha Bronze gewonnen und damit die zweite Medaille für das deutsche Team geholt. Drei Tage nach Hindernis-Bronze durch Gesa Felicitas Krause musste sich die Weltmeisterin von 2015 mit 19,17 m nur Titelverteidigerin Gong Lijiao (China/19,55) und der Jamaikanerin Danniel Thomas-Dodd (19,47) geschlagen geben.

Zehnkampf-Führender muss unter Tränen aufgeben - Kazmirek patzt auf Hürdenstrecke

Für den früheren Weltmeisterschaftsdritten Kai Kazmirek von der LG Rhein Wied ist bei der Leichtathletik-WM in Doha der Traum von einer weiteren Medaille geplatzt. Der 28 Jahre alte Zehnkämpfer blieb am Donnerstag zum Auftakt des zweiten Wettkampftages an der vierten Hürde hängen, kam ins Straucheln und schied aus. Nach den ersten fünf Disziplinen hatte er mit 4315 Punkten auf dem siebten Rang der Wertung gelegen. Noch im WM-Rennen sind U23-Europameister Niklas Kaul aus Mainz und der Ulmer Tim Nowak.

„Kai war in Topform. Er hatte sich für den zweiten Tag so viel vorgenommen“, sagte der deutsche Cheftrainer Alexander Stolpe. „Das ist wirklich schade.“ Im vergangenen Jahr hatte Kazmirek den Start bei der Heim-EM in Berlin wegen einer Verletzung absagen müssen.

Aufgeben musste der Titelverteidiger und Weltrekordler Kevin Mayer. Der Franzose brach den Stabhochsprung nach dem zweiten Versuch wegen einer Beinverletzung ab und gab unter Tränen auf. Nach dem Diskuswerfen, der siebten Disziplin, hatte Mayer noch mit 6310 Punkten auf Goldkurs gelegen.

Die Mehrkampf-Medaillen werden am Donnerstag (15.35 Uhr/ARD) bei der Leichtathletik-WM in Doha vergeben. Weltrekordler Kevin Mayer aus Frankreich lauert nach dem ersten Tag auf Rang drei. Der Olympia-Dritte Damian Warner führt vor seinem kanadischen Landsmann Pierce Lepage. Die Deutschen Kai Kazmirek und Niklas Kaul haben nach fünf Disziplinen einigen Abstand zu den Podest-Plätzen. Kugelstoßerin Christina Schwanitz hofft im Khalifa-Stadion auf eine Überraschung.

Kazmirek, WM-Dritter von 2017, von der LG Rhein-Wied belegt nach Abschluss der Disziplinen am Mittwoch Rang sieben als bester Deutscher. Das Mainzer Talent Kaul ist Elfter. „Ich bin happy, das war die erste Disziplin, bei der ich mich richtig gut gefühlt habe“, sagte der 21-Jährige nach dem 400-Meter-Lauf. Tim Nowak aus Ulm belegt den 16. Platz. Im deutschen Team fehlen Europameister Arthur Abele und der frühere Vize-Weltmeister Rico Freimuth.

Im Siebenkampf ohne deutsche Starterin führt die Britin Katarina Johnson-Thompson nach vier Disziplinen mit 4138 Punkten vor der belgischen und Titelverteidigerin Olympiasiegerin Nafissatou Thiam (4042). Vize-Weltmeisterin Carolin Schäfer aus Frankfurt/Main musste wegen Kniebeschwerden absagen. Erstmals bei einer WM werden der Zehnkampf und der Siebenkampf parallel ausgetragen.

Im Kugelstoßen war Schwanitz 2015 Weltmeisterin. Inzwischen ist sie 33 und die Mutter von Zwillingen. Die zweifache Europameisterin vom LV 90 Erzgebirge reiste mit der Empfehlung von 19,37 Metern und als Nummer fünf der Welt an. Die Qualifikation überstand sie ohne Probleme, für eine Medaille müsste sie sich noch steigern. Titelverteidigerin und Topfavoritin ist die Chinesin Gong Lijiao, die in diesem Jahr bereits auf 20,31 Meter kam.

Deutsche Zehnkämpfer Kaul und Kazmirek müssen sich für Medaille steigern

Deutschlands-Zehnkampfhoffnung Niklas Kaul (Mainz) muss sich bei der Leichtathletik-WM in Doha für eine Medaille am zweiten Tag noch einmal steigern. Der U23-Europameister legte in den ersten fünf Disziplinen solide Leistungen hin, blieb insgesamt aber etwas unter seinen Möglichkeiten. Mit 4164 Punkten liegt Kaul zur Halbzeit auf Platz elf und steuert derzeit auf gut 8500 Zähler zu.

Mit seinen in diesem Jahr erzielten 8572 Punkten war Kaul als Nummer zwei der Welt nach Katar gereist, der zweite Wettkampftag ist der deutlich stärkere des 21-Jährigen.

Der WM-Dritte Kai Kazmirek (Neuwied) musste mit einem für ihn ganz schwachen Weitsprung (7,26) einen herben Dämpfer einstecken müssen, zeigte im Hochsprung mit 2,05 m aber eine Topleistung - der 28-Jährige liegt im Zwischenklassement auf Platz sieben (4315 Punkte). Der dritte deutsche Starter Tim Nowak (Ulm) ist nach den 400 m 16. mit 4090 Zählern.

Weltrekordler und Topfavorit Kevin Mayer aus Frankreich hat seine 9126-Punkte-Marke etwas aus den Augen verloren und rangiert auf Platz drei (4483). Der 27-Jährige hat in diesem Jahr noch keinen kompletten Zehnkampf bestritten.

Der Olympia-Dritte Damien Warner (29) aus Kanada, der in Götzis 8711 Punkte erzielt hatte, liegt mit 4513 Punkten in Führung. Stark unterwegs sind auch Lindon Victor (Grenada) und der als neutraler Athlet startende Russe Ilja Schkurenjow, die beide im Moment etwa 8600 Punkte anstreben.

Bei den Siebenkämpferinnen fordert die Britin Katharina Johnson-Thompson als Führende (4138) nach dem ersten Tag Olympiasiegerin, Titelverteidigerin und Europameisterin Nafissatou Thiam aus Belgien (4042) heraus.

Zehnkampf-Europameister Arthur (Abele) und der Vizeweltmeister Rico Freimuth (Halle/Saale) hatten ihre Saison verletzungsbedingt frühzeitig beendet. Olympiasieger Ashton Eaton (USA) hatte seine Karriere nach den Spielen 2016 in Rio beendet.

Die Britin Dina Asher-Smith ist Weltmeisterin über 200 Meter. Im Finale der Leichtathletik-WM in Doha siegte sie am Mittwoch in 21,88 Sekunden vor der Amerikanerin Brittany Brown, die 34 Hundertstelsekunden langsamer war. Platz drei belegte die Schweizerin Mujinga Kambundji mit einer Zeit von 22,51 Sekunden. Für Asher-Smith war es nach Silber über die 100-Meter-Distanz die zweite Einzelmedaille in Katar. Sie ist die erste britische Sprinterin überhaupt, die WM-Gold gewinnen konnte.

Das deutsche Trio Tatjana Pinto (Paderborn), Lisa Marie Kwayie (Berlin) und Jessica-Bianca Wessolly (Mannheim) war im Halbfinale ausgeschieden.

Grant Hollaway Weltmeister im Hürdensprint - Omar McLeod gestürzt

Grant Holloway aus den USA hat bei der Leichtathletik-WM in Doha Gold über 110 m Hürden gewonnen. Der Jahresweltschnellste setzte sich in 13,10 Sekunden vor dem als neutraler Athlet startenden Russen Sergej Schubenkow (13,15), Weltmeister von 2015, durch. Bronze holte Europameister Pascal Martinot-Lagarde aus Frankreich (13,18). Olympiasieger und Titelverteidiger Omar McLeod aus Jamaika stürzte und kam nicht ins Ziel. McLeod behinderte dabei den Olympia-Zweiten Orlando Ortega aus Spanien, der dadurch eine Medaille verlor. Ein deutscher Hürden

Carolina Krafzik ohne Chance auf das Finale über 400 Meter Hürden

Die deutsche Meisterin Carolina Krafzik (Sindelfingen) ist bei der Leichtathletik-WM in Doha ohne Chance auf das Finale (Freitag, 20.30 Uhr MESZ) geblieben. Die 24-Jährige schied nach 56,41 Sekunden als Letzte ihres Halbfinales aus. "Ich habe nicht ganz den Fokus gehabt, aber es ist immer noch meine drittbeste Zeit, das ist okay", sagte Krafzik im ZDF.

Auf dem Weg Richtung Endlauf machten Weltrekordlerin und Olympiasiegerin Dalilah Muhammad aus den USA mit locker erzielten 53,91 und ihre Landsfrau Sydney McLaughlin, die mit angezogener Handbremse 53,81 lief, den stärksten Eindruck.

Ex-Weltmeisterin Zuzana Hejnova (Tschechien) kam ebenfalls weiter, Titelverteidigerin Kori Carter (USA) war im Vorlauf ausgeschieden.

Hammerwerfer Pawel Fajdek gewinnt viertes WM-Gold in Serie

Pawel Fajdek aus Polen ist zum vierten Mal in Folge Hammerwurf-Weltmeister. Der 30-Jährige setzte sich bei der Leichtathletik-WM in Doha mit 80,50 m vor dem Franzosen Quentin Bigot (78,19) und Bence Halasz aus Ungarn (78,18) durch.

Fajdek zog mit dem früheren deutschen Diskus-Star Lars Riedel gleich, der zuvor als einziger Werfer bei Weltmeisterschaften viermal Gold in Serie geholt hatte. Mit insgesamt fünf Titeln liegt Riedel in dieser Hinsicht aber noch alleine vorne.

Olympiasieger Dilschod Nasarow aus Tadschikistan, gleichzeitig Präsident seines Heimatverbandes, war kurz vor der WM wegen eines Dopingverdachts gesperrt worden. Deutsche Hammerwerfer waren in Doha nicht am Start.

WM-Läuferin Hanna Klein: „Andere Philosophie“ als Klosterhalfen

5000-Meter-Läuferin Hanna Klein hat die Enthüllungen um das Nike Oregon Project und die Sperre für Startrainer Alberto Salazar begrüßt. „Ich persönlich fand es sogar gut, dass alles gerade jetzt rausgekommen ist. Ich bin eine Athletin, die für sauberen Sport steht“, sagte die Disziplin-Kollegin von Konstanze Klosterhalfen nach ihrem Aus im WM-Vorlauf in Doha auf „stuttgarter-zeitung.de“. Medaillenkandidatin Klosterhalfen, die sich im vergangenen Jahr dem Oregon-Projekt in den USA angeschlossen hat, sei eine erwachsene Frau und dürfe ihre Entscheidungen selbst treffen: „Es ist ihr Weg – meine Philosophie ist eine andere.“

Salazar als Chef des Projekts war von der US-Anti-Doping-Agentur für vier Jahre gesperrt worden. „Ich weiß nicht, was Alberto Salazar getrieben hat, ich habe ja nie bei ihm trainiert. Dass er immer zumindest ganz nah an der Grenze gearbeitet hat, war aber kein Geheimnis“, sagte Klein. Die 26-Jährige von der SG Schorndorf betonte: „Ich mache zwar auch keinen Gesundheits-, sondern Leistungssport, aber ich will auch mit 50 oder 60 Jahren noch joggen können. Mir würden die Leichtigkeit und der Spaß fehlen, wenn ich es so betreiben würde wie Konstanze.“

Klosterhalfen will weiter im Nike Oregon Project trainieren

Die deutsche Laufhoffnung Konstanze Klosterhalfen will trotz der Doping-Sperre für Starcoach Alberto Salazar weiter im Nike Oregon Project trainieren. „Auf keinen Fall“ werde sie die Konsequenz daraus ziehen, dass sie nicht mehr in das Camp in den USA gehe. „Das bleibt das beste Team der Welt. Ich weiß für mich und alle, die drumherum sind und Einblicke haben, was da passiert und was nicht passiert“, sagte sie nach ihrem erfolgreichen Vorlauf über 5000 Meter bei der Leichtathletk-WM am Mittwochabend in Doha. „Doping ist da nie ein Thema.“

Salazar als Chef des Projekts war von der US-Anti-Doping-Agentur für vier Jahre gesperrt worden. Klosterhalfen verwies darauf, dass die Ermittlungen in einem Zeitraum lägen, wo sie und andere WM-Athleten noch gar nicht in Oregon trainierten und dass sie ja von Pete Julian betreut werde.

„Andere beschäftigen sich damit mehr als wir Athleten selbst. Natürlich macht das ein bisschen traurig“, sagte die deutsche Rekordhalterin und WM-Hoffnung. Im ZDF-Interview hatte sie zuvor von einer schockierenden Nachricht gesprochen. „Ich freue mich schon darauf, nach der Saison wieder dahin zu gehen und besser und schneller zu werden.“

Diese Entscheidungen stehen heute an

Startschuss für die Mehrkämpfer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha: Erstmals treten die Zehnkämpfer und Siebenkämpferinnen am gleichen Tag an. Bei den sogenannten Königen der Athleten zählen Kai Kazmirek von der LG Rhein-Wied und der Mainzer Niklas Kaul zum Kreis der Medaillenkandidaten. „Kai und Niklas sind gut drauf. Unsere beiden sind Richtung Bronzeplatz unterwegs“, sagt Frank Busemann, Olympia-Zweiter von Atlanta 1996 und ARD-Experte, vor dem Auftakt am Mittwoch (15.35 Uhr/ZDF).

Als Topfavorit gilt der Franzose Kevin Mayer, der mit 9126 Punkten den Weltrekord hält. „Er hat so viel Vorsprung, dass er Fehler machen kann - und die macht er eigentlich selten“, sagte Busemann.

Weltjahresbester ist der Olympia-Dritte Damian Warner aus Kanada mit 8711 Zählern. Europameister Arthur Abele und der frühere Vize-Weltmeister Rico Freimuth fehlen. Kazmirek hofft auf einen Coup wie 2017 in London, als er Bronze holte. Der 21-Jährige Kaul gilt als ein Mann der Zukunft.

Im Siebenkampf sind die deutschen Leichtathleten nicht vertreten: Vize-Weltmeisterin Carolin Schäfer musste wegen Kniebeschwerden absagen und konzentriert sich ganz auf die Olympia-Vorbereitung. Titelverteidigerin Nafissatou Thiam aus Belgien gilt als absolute Gold-Anwärterin. Sie könnte den zwölf Jahre alten Europarekord der Schwedin Carolina Klüft (7036 Punkte) angreifen.

Im deutschen Team schaut alles auf Konstanze Klosterhalfen: Die Leverkusenerin bestreitet nach den Doping-Schlagzeilen um den Star-Trainer Alberto Salazar den Vorlauf über 5000 Meter. Der Amerikaner leitet das Nike Oregon Project in den USA, wo Klosterhalfen bei dessen Assistenten Pete Julian trainiert. Salazar wurde am Montag für vier Jahre gesperrt.

In der Kugelstoß-Qualifikation muss sich Ex-Weltmeisterin Christina Schwanitz vom LV 90 Erzgebirge bewähren. Die Mutter von Zwillingen ist mit 19,37 Metern derzeit die Nummer fünf der Weltjahresbestenliste.

Medaillen werden über 200 Meter bei den Frauen vergeben. Favoritinnen sind Olympiasiegerin Elaine Thompson und 100-Meter-Weltmeisterin Shelly-Ann Fraser-Pryce aus Jamaika sowie Europameisterin Dina Asher-Smith aus Großbritannien. Die Nigerianerin Blessing Okagbare und Titelverteidigerin Dafne Schippers aus den Niederlanden werden ebenfalls hoch eingeschätzt.

Drei deutsche Diskuswerferinnen erreichen WM-Finale

Die deutschen Diskuswerferinnen sind bei der Leichtathletik-WM in Doha geschlossen ins Finale am Freitag (20.00 Uhr MESZ) eingezogen. Die deutsche Meisterin Kristin Pudenz (Potsdam) kam im ersten Wurf auf 63,35 m und blieb als insgesamt Sechste über den geforderten 63,00.

Die EM-Zweite Nadine Müller (Halle/Saale) erreichte zwar mit 62,93 die Qualifikationsweite knapp nicht, schaffte es aber als Gesamtachte ebenso über die Platzierung ins Finale der besten Zwölf wie die deutsche Jahresbeste Claudine Vita (Neubrandenburg) als Elfte mit 62,31.

Stärkste in der Qualifikation war die Jahresweltbeste Yaime Perez (Kuba), die im ersten Versuch 67,78 m warf. Auch Titelverteidigerin und Olympiasiegerin Sandra Perkovic (Kroatien) machte mit 65,20 m bei ihrem einzigen Versuch einen guten Eindruck.

Die 33 Jahre alte Müller, die ihre siebte WM seit 2007 bestreitet, hatte die letzten Medaillen für die deutschen Diskuswerferinnen geholt. 2011 war sie in Daegu Zweite, 2015 in Peking Dritte.

+++++

Konstanze Klosterhalfen läuft locker ins 5000-Meter-Finale