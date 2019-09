Yulimar Rojas (Venezuela/Dreisprung)

Auch wenn Yulimar Rojas ihren Lebens- und Trainingsschwerpunkt längst ins spanische Barcelona verlegt hat, ist sie mit dem Herzen ganz bei ihrer gebeutelten Heimat. "Lang lebe Venezuela!", hatte sie nach ihrem WM-Gold 2017 in London, dem ersten ihres Landes in der Leichtathletik, gerufen. Und auch wenn sich ihre damals geäußerte Hoffnung, dass ihr Erfolg den Landsleuten etwas Glück bescheren solle, nicht erfüllte, tritt die 23-Jährige auch in Doha mit einer gehörigen Portion Patriotismus an. Kurz vor der WM schrammte Rojas um neun Zentimeter am Weltrekord vorbei. Zumindest im Dreisprung blüht Venezuela.