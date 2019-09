Leichtathletik-WM 2019 : Für Weitspringerin Mihambo zählt nur Gold

Doha Ungeschlagen, selbstbewusst, fokussiert: Malaika Mihambo trägt in Katar die deutschen Hoffnungen. Aus ihrem Gold-Anspruch macht die Weitspringerin keinen Hehl mehr.

Es kribbelt von Tag zu Tag mehr, die Augen fangen an zu leuchten, wenn Malaika Mihambo von der WM spricht. Denn: Ihr Traum von Gold lebt. Nicht einen Wettkampf hat die 25-Jährige in dieser Saison verloren, mit 7,16 m ist sie die Nummer eins der Welt, die drei weitesten Sprünge des Jahres legte die Athletin von der LG Kurpfalz hin. Der Titel wird nur über Mihambo vergeben.

"Ich finde es schön, in der Favoritenrolle zu sein, und habe auch den Ansporn, dieser gerecht zu werden", sagte Mihambo selbstbewusst dem SID. "In gewisser Weise" wäre alles andere als Gold für sie "natürlich schon" eine Enttäuschung.

Das Fundament für den Weg auf den Thron ist längst gelegt, jetzt arbeitet Mihambo mit ihrem Trainer Ralf Weber nur noch daran, die letzten kleinen Extra-Prozente aus dem Körper zu kitzeln. Noch einmal schneller werden, noch explosiver. Um in Doha "richtig gut dabei zu sein", sagte die Europameisterin. Und, so das Ziel, am letzten WM-Wochenende das Erbe von Heike Drechsler anzutreten. Die Grande Dame der Sandgrube war 1993 in Stuttgart als bisher letzte Deutsche zu WM-Gold im Weitsprung gesegelt. Da war Mihambo noch nicht einmal geboren.