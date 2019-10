Leichtathletik-WM in Doha : Klosterhalfen will weiter im Nike Oregon Project trainieren

Doha Gold, Silber Bronze und Rekorde - wer gewinnt und wo landen die deutschen Athleten? Wir halten Sie in unserem Telegramm über alle Ereignisse bei der Leichtahtletik-WM in Doha auf dem Laufenden.

Die deutsche Laufhoffnung Konstanze Klosterhalfen will trotz der Doping-Sperre für Starcoach Alberto Salazar weiter im Nike Oregon Project trainieren. „Auf keinen Fall“ werde sie die Konsequenz daraus ziehen, dass sie nicht mehr in das Camp in den USA gehe. „Das bleibt das beste Team der Welt. Ich weiß für mich und alle, die drumherum sind und Einblicke haben, was da passiert und was nicht passiert“, sagte sie nach ihrem erfolgreichen Vorlauf über 5000 Meter bei der Leichtathletk-WM am Mittwochabend in Doha. „Doping ist da nie ein Thema.“

Salazar als Chef des Projekts war von der US-Anti-Doping-Agentur für vier Jahre gesperrt worden. Klosterhalfen verwies darauf, dass die Ermittlungen in einem Zeitraum lägen, wo sie und andere WM-Athleten noch gar nicht in Oregon trainierten und dass sie ja von Pete Julian betreut werde.

„Andere beschäftigen sich damit mehr als wir Athleten selbst. Natürlich macht das ein bisschen traurig“, sagte die deutsche Rekordhalterin und WM-Hoffnung. Im ZDF-Interview hatte sie zuvor von einer schockierenden Nachricht gesprochen. „Ich freue mich schon darauf, nach der Saison wieder dahin zu gehen und besser und schneller zu werden.“

+++++

Diese Entscheidungen stehen heute an

Startschuss für die Mehrkämpfer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha: Erstmals treten die Zehnkämpfer und Siebenkämpferinnen am gleichen Tag an. Bei den sogenannten Königen der Athleten zählen Kai Kazmirek von der LG Rhein-Wied und der Mainzer Niklas Kaul zum Kreis der Medaillenkandidaten. „Kai und Niklas sind gut drauf. Unsere beiden sind Richtung Bronzeplatz unterwegs“, sagt Frank Busemann, Olympia-Zweiter von Atlanta 1996 und ARD-Experte, vor dem Auftakt am Mittwoch (15.35 Uhr/ZDF).

Als Topfavorit gilt der Franzose Kevin Mayer, der mit 9126 Punkten den Weltrekord hält. „Er hat so viel Vorsprung, dass er Fehler machen kann - und die macht er eigentlich selten“, sagte Busemann.

Weltjahresbester ist der Olympia-Dritte Damian Warner aus Kanada mit 8711 Zählern. Europameister Arthur Abele und der frühere Vize-Weltmeister Rico Freimuth fehlen. Kazmirek hofft auf einen Coup wie 2017 in London, als er Bronze holte. Der 21-Jährige Kaul gilt als ein Mann der Zukunft.

Im Siebenkampf sind die deutschen Leichtathleten nicht vertreten: Vize-Weltmeisterin Carolin Schäfer musste wegen Kniebeschwerden absagen und konzentriert sich ganz auf die Olympia-Vorbereitung. Titelverteidigerin Nafissatou Thiam aus Belgien gilt als absolute Gold-Anwärterin. Sie könnte den zwölf Jahre alten Europarekord der Schwedin Carolina Klüft (7036 Punkte) angreifen.

Im deutschen Team schaut alles auf Konstanze Klosterhalfen: Die Leverkusenerin bestreitet nach den Doping-Schlagzeilen um den Star-Trainer Alberto Salazar den Vorlauf über 5000 Meter. Der Amerikaner leitet das Nike Oregon Project in den USA, wo Klosterhalfen bei dessen Assistenten Pete Julian trainiert. Salazar wurde am Montag für vier Jahre gesperrt.

In der Kugelstoß-Qualifikation muss sich Ex-Weltmeisterin Christina Schwanitz vom LV 90 Erzgebirge bewähren. Die Mutter von Zwillingen ist mit 19,37 Metern derzeit die Nummer fünf der Weltjahresbestenliste.

Medaillen werden über 200 Meter bei den Frauen vergeben. Favoritinnen sind Olympiasiegerin Elaine Thompson und 100-Meter-Weltmeisterin Shelly-Ann Fraser-Pryce aus Jamaika sowie Europameisterin Dina Asher-Smith aus Großbritannien. Die Nigerianerin Blessing Okagbare und Titelverteidigerin Dafne Schippers aus den Niederlanden werden ebenfalls hoch eingeschätzt.

+++++

Drei deutsche Diskuswerferinnen erreichen WM-Finale

Die deutschen Diskuswerferinnen sind bei der Leichtathletik-WM in Doha geschlossen ins Finale am Freitag (20.00 Uhr MESZ) eingezogen. Die deutsche Meisterin Kristin Pudenz (Potsdam) kam im ersten Wurf auf 63,35 m und blieb als insgesamt Sechste über den geforderten 63,00.

Die EM-Zweite Nadine Müller (Halle/Saale) erreichte zwar mit 62,93 die Qualifikationsweite knapp nicht, schaffte es aber als Gesamtachte ebenso über die Platzierung ins Finale der besten Zwölf wie die deutsche Jahresbeste Claudine Vita (Neubrandenburg) als Elfte mit 62,31.

Stärkste in der Qualifikation war die Jahresweltbeste Yaime Perez (Kuba), die im ersten Versuch 67,78 m warf. Auch Titelverteidigerin und Olympiasiegerin Sandra Perkovic (Kroatien) machte mit 65,20 m bei ihrem einzigen Versuch einen guten Eindruck.

Die 33 Jahre alte Müller, die ihre siebte WM seit 2007 bestreitet, hatte die letzten Medaillen für die deutschen Diskuswerferinnen geholt. 2011 war sie in Daegu Zweite, 2015 in Peking Dritte.

+++++

Konstanze Klosterhalfen läuft locker ins 5000-Meter-Finale

Unbeeindruckt von der Affäre um Alberto Salazar hat Deutschlands Laufhoffnung Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) bei der Leichtathletik-WM in Doha locker das Finale über 5000 m erreicht. Die 22-Jährige wurde in 15:01,57 Minuten Zweite ihres Vorlaufs und peilt am Samstag (20.25 Uhr MESZ) eine Medaille an. Klosterhalfen, die in diesem Jahr insgesamt sechs deutsche Rekorde aufstellte, ist mit ihrer Bestzeit von 14:26,76 Minuten die Nummer zwei der Meldeliste.

"Es war noch nicht so schnell. Am Anfang war es sehr langsam, da muss man ruhig bleiben. Irgendwann habe ich gedacht, wir sind noch ganz schön viele, da musste ich ein bisschen anziehen", sagte Klosterhalfen im ZDF. Zum Thema Salazar meinte sie: "Ich habe das erst durch mein Team mitgekommen. Das ist eine schockierende Nachricht, mehr kann ich dazu auch erstmal nicht sagen."

Die Titelverteidigerin und Weltjahresschnellste Hellen Obiri (14:52,13/Kenia) steht ebenfalls im Finale. Hanna Klein (Schorndorf) schied mit ihren 15:28,65 Minuten chancenlos aus.

Klosterhalfen trainiert seit November 2018 in den USA, seit April gehört sie offiziell dem Nike Oregon Project an. Dessen bisheriger Chefcoach Salazar (61) war am Dienstag wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln für vier Jahre gesperrt worden. Klosterhalfen wird vor den Toren Portlands von Pete Julian gecoacht, der 48-Jährige könnte jetzt zum Cheftrainer des NOP aufsteigen.

Olympiasiegerin Almaz Ayana (Äthiopien) war nach ihrer Knieoperation im vergangen Jahr nicht am Start, die neue 10.000-m-Weltmeisterin Sifan Hassan (Niederlande) entschied sich für einen Start über die 1500 m. Deutschlands-Zehnkampfhoffnung Niklas Kaul (Mainz) hat bei der Leichtathletik-WM in Doha einen mäßigen Start hingelegt. Der U23-Europameister blieb mit 11,27 Sekunden über 100 m und 7,03 m im Weitsprung etwas unter seinen Möglichkeiten. Mit 1622 Punkten liegt Kaul nach zwei Wettbewerben auf Platz 20.

Im Vergleich zu seinen in diesem Jahr erzielten 8572 Punkten liegt der als Nummer zwei der Welt nach Katar gereiste Kaul 77 Zähler zurück. Der zweite Wettkampftag ist der deutlich stärkere des 21-Jährigen.

Der DLV legte zudem Protest gegen die Wertung von Kauls erstem Weitsprung-Versuch ein, der nur mit 6,32 m gemessen wurde. Die TV-Bilder bewiesen aber, dass er deutlich hinter der 7-Meter-Marke gelandet war.

Der WM-Dritte Kai Kazmirek (Neuwied) hat mit einem für ihn ganz schwachen Weitsprung (7,26) einen herben Dämpfer einstecken müssen, der 28-Jährige liegt im Zwischenklassement auf Platz zehn (1777 Punkte. Der dritte deutsche Starter Tim Nowak (Ulm) ist nach dem Weitsprung 18. mit 1664 Zählern.

Weltrekordler und Topfavorit Kevin Mayer aus Frankreich ließ im Vergleich zu seiner 9126-Punkte-Marke einige Zähler liegen und rangiert auf Platz drei. Der 27-Jährige hat in diesem Jahr noch keinen kompletten Zehnkampf bestritten. Der Olympia-Dritte Damien Warner (29) aus Kanada, der in Götzis 8711 Punkte erzielt hatte, liegt nach dem Weitsprung einen Platz vor Mayer.

Europameister Arthur (Abele) und der Vizeweltmeister Rico Freimuth (Halle/Saale) hatten ihre Saison verletzungsbedingt frühzeitig beendet. Olympiasieger Ashton Eaton (USA) hatte seine Karriere nach den Spielen 2016 in Rio beendet.

+++++

Kugelstoßerin Christina Schwanitz untermauert Medaillenambitionen

Die frühere Kugelstoß-Weltmeisterin Christina Schwanitz hat bei der Leichtathletik-WM in Doha ihre Medaillenambitionen unterstrichen. Die 33-Jährige vom LV Erzgebirge stieß am Mittwoch in der Qualifikation gleich im ersten Versuch 18,52 m und qualifizierte sich damit problemlos für das Finale am Donnerstag (21.35 Uhr MESZ). Gefordert waren 18,40 m.

"So war der Plan", sagte Schwanitz zufrieden im ZDF: "Ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt hier im Stadion - jetzt freue ich mich auf Morgen."

Schwanitz hatte 2015 in Peking WM-Gold geholt, 2017 fehlte sie in London wegen ihrer Babypause. Nach ihrem Comeback wurde sie bei der EM 2018 in Berlin Zweite.

Sara Gambetta (Halle/Saale) verfehlte nach ihren 18,01 m als 13. das Finale nur um drei Zentimeter, Alina Kenzel (Waiblingen) hatte mit 17,46 m keine Chance.

Die Titelverteidigerin und Jahresweltbeste Gong Lijiao (18,96/China) sowie Rio-Olympiasiegerin Michelle Carter (18,85/USA) stehen wie Schwanitz im Finale.

Die deutsche Meisterin Caterina Granz (Berlin) hat bei der Leichtathletik-WM in Doha den Einzug ins Halbfinale über 1500 m klar verpasst. Die 25-Jährige kam in ihrem Vorlauf in 4:12,36 Minuten nur auf Platz neun und hatte damit auch keine Chance, über die Zeitregel in die nächste Runde zu gelangen. Die deutsche Topläuferin Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) hatte sich für einen Start über 5000 m entschieden.

Souverän ins Halbfinale am Donnerstag (22.00 Uhr MESZ/Finale am Samstag/19.55 Uhr MESZ) rannte die Niederländerin Sifan Hassan als Siegerin des ersten Vorlaufs (4:03,88). Hassan, die in Doha bereits die 10.000 m gewonnen hat, stand besonders unter Beobachtung, da sie in den USA beim nun für vier Jahre gesperrten Coach Alberto Salazar trainiert.

Als Zweite hinter Hassan qualifizierte sich auch Titelverteidigerin und Olympiasiegerin Faith Kipyegon aus Kenia (4:03,93) sicher für die Vorschlussrunde.

+++++

IAAF-Präsident Coe zufrieden mit WM in Doha - WM auch in Jamaika

Weltverbandspräsident Sebastian Coe hat sich trotz heftiger Kritik an den Bedingungen wegen der Hitze und dem geringen Zuschauerinteresse zufrieden mit der Leichtathletik-WM in Doha gezeigt. „Ich kann mich nicht an eine Weltmeisterschaft erinnern, die auf diesem Niveau war“, erklärte er am Mittwoch im Interview mit Nachrichtenagenturen. An den ersten fünf Wettkampftagen hätten Athleten aus 28 Ländern Medaillen gewonnen. „Es war noch nie so schwer, eine Medaille zu holen.“

Die Kritik an der WM würden nach seiner Ansicht viele Athleten nicht teilen. „Sie freuen sich sehr, hier zu sein“, sagte der Brite, der viele Gespräche mit ihnen geführt habe, gab aber auch zu: „Ja, wir hätten mehr Zuschauer im Stadion haben können, aber es gibt ziemlich verständliche Gründe, warum dies eine Herausforderung war.“

Die klimatischen Bedingungen mit mehr als 30 Grad noch um Mitternacht bei den Starts von Marathon und Gehen, bezeichnete er als Herausforderung. „Aber die Realität ist, dass wir an der Strecke eine medizinische Vorsorge hatten, von der ich glaube, dass ich sie noch nie bei einer Weltmeisterschaft oder bei Olympischen Spielen gesehen habe“, erklärte Coe. „Ich hoffe, dass die Athleten die gleiche Vorsorge in Tokio bei den Sommerspielen 2020 haben.“

Nach der Vergabe an Katar könnte er sich auch eine WM in Jamaika oder Kenia vorstellen. „Ich hoffe, dass das eines Tages möglich ist“, sagte Coe.

+++++

Speerwerferin Hussong verpasst Medaille und wird Vierte

Christin Hussong hockte recht fassungslos auf der Bank und sah die sicher geglaubte Medaille aus ihren Händen gleiten. Statt Gold, Silber oder Bronze gab es für die Speerwurf-Europameisterin in einem dramatischen WM-Finale von Doha nur Blech. Weil die Australierin Kelsey-Lee Barber im letzten Durchgang fast aus dem Nichts den Goldwurf auspackte, schlich Hussong als Vierte bedröppelt aus dem Innenraum des Khalifa International Stadiums, statt auf die Ehrenrunde zu gehen.

"Die Medaille habe ich nicht verloren, ich habe sie ja nicht gehabt. Ein vierter Platz ist undankbar, ich kann mir aber nichts vorwerfen, ich habe alles gegeben", sagte Hussong in der ARD. Wie fast alle Konkurrentinnen schöpfte sie in einem zähen Finale ihre Fähigkeiten nicht ganz aus - mit 65,21 m blieb sie auch hinter ihrer Qualifikationsweite zurück.

Während Barber kurz vor Toresschluss mit 66,56 m noch von Platz vier auf Gold sprang, musste Hussong auch den Chinesinnen Liu Shiying (65,88) und Lyu Huihui (65,49) den Vortritt lassen. Nach dem überlegenen Titelgewinn bei der Heim-EM in Berlin im Vorjahr blieb Hussong ein erneuter Coup verwehrt.

Hussong, die nach vier Durchgängen mit 65,05 m nur einen Zentimeter hinter der führenden Lyu gelegen hatte, verfehlte damit das zweite Edelmetall für das deutsche Team bei den Titelkämpfen in Katar. 24 Stunden zuvor hatte Gesa Felicitas Krause Bronze über 3000 m Hindernis gewonnen.

In einem Wettkampf, der nur schwer in Fahrt kam, hatte Hussong bis in die Schlussphase noch alle Chancen auf Gold. In Runde fünf übernahm dann zunächst Liu die Führung, im finalen Durchgang stellte Barber das Ergebnis auf den Kopf. Hussong verbesserte zwar noch einmal ihre Weite, der Konter reichte aber nicht. Hussong fehlte die Lockerheit aus dem Qualifikations-Durchgang am Vortag.

Trotz der bitteren Enttäuschung bestätigte sie aber ihre internationale Klasse, Hussong hat das deutsche Speerwerfen bei den Frauen in der Weltspitze gehalten. In den vergangenen Jahren hatten die Weltmeisterinnen Steffi Nerius (Gold 2009), Christina Obergföll (2013) und Molitor (2015) sowie Europameisterin Linda Stahl (2010) ihre Karrieren beendet. Viel Substanz ging verloren, anders als bei den Männern ist die Frauensparte derzeit recht schmal aufgestellt.

Umso wichtiger ist die Rolle Hussongs als einsame Frontfrau, eine Rolle, mit der sie sich mittlerweile sehr angefreundet hat. "Ich bin stolz drauf, wenn man von den anderen Werferinnen hört, dass die einem eine Medaille zutrauen", sagte Hussong mit Blick auf die Konkurrenz. Und auch ihre prominenten deutschen Vorgängerinnen haben Hussong als eine der ihren verinnerlicht.

"Christina und Linda haben mir vor dem Wettkampf geschrieben und mir viel Glück gewünscht. Das ist einfach schön", sagte Hussong: "Als sie geworfen haben, da war ich noch klein, habe zu ihnen hochgeschaut. Und wenn man jetzt mit ihnen in einem Atemzug genannt wird, ist das einfach schön."

+++++

Mini-Bolt Noah Lyles rennt zu Gold über 200 Meter

Topfavorit Noah Lyles (USA) hat bei der Leichtathletik-WM in Doha Gold über 200 m gewonnen. Der 22-Jährige lief im Khalifa-Stadion 19,83 Sekunden und ließ dem Kanadier Andre De Grasse (19,95) keine Chance. Bronze holte sich überraschend Alex Quinonez aus Ecuador (19,98). Titelverteidiger und Europameister Ramil Guliyev aus der Türkei wurde nur Fünfter (20,07).