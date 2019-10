„Das ist unglaublich“ : Malaika Mihambo fliegt zu Weitsprung-Gold bei WM in Doha

Doha Die deutsche Weitspringerin Malaika Mihambo war als Favoritin in den WM-Wettkampf gestartet. Doch die 25-Jährige lag zunächst nur auf Platz sieben. Im dritten Versuch sprang sie dann auf 7,30 Meter und damit zu Gold.

Dabei hatte die Athletin von der LG Kurpfalz zunächst mehr Schwierigkeiten als erwartet. Im ersten Versuch landete Mihambo schon bei 6,52 m, allerdings war sie deutlich vor dem Brett abgesprungen. Der zweite Versuch war ungültig - doch dann hatte sie ihr Timing gefunden. Mihambo segelte im dritten Durchgang auf 7,30 m, so weit wie nie zuvor. "Ich glaube, das ist vielleicht ein Sprung an den man nicht mehr so schnell rankommt", sagte Mihambo im ZDF. Auch bei der EM in Berlin im Vorjahr hatte sie mit ihrem dritten Sprung den Titel klargemacht.