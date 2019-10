Gesa Felicitias Krause hat am Montag Bronze über die 3000 Meter Hindernis bei der Leichtathletik-WM in Doha gewonnen. Am Dienstagabend bekam sie bei der Siegerehrung ihre Medaille und feierte zusammen mit ihren Kolleginnen, die Gold und Silber gewannen. Sehen Sie hier die Bilder von der Siegerehrung.