Leichtathletik-WM in Doha : Diese Entscheidungen stehen am Dienstagabend an

Doha Europameisterin Gesa Krause hat es über 3000 Meter Hindernis als Dritte ins Ziel geschafft. Wir halten Sie in unserem Telegramm über alle Ereignisse bei der Leichtahtletik-WM in Doha auf dem Laufenden.

Im Stabhochsprung (19.05 Uhr/ARD) mit dem schwedischen Teenager Armand Duplantis haben der deutsche Meister Raphael Holzdeppe aus Zweibrücken und Bo Kanda Lita Baehre aus Leverkusen in der Qualifikation überzeugt. Für eine Medaille müsste angesichts der starken Konkurrenz aber alles klappen. Titelverteidiger Sam Kendricks aus den USA und sieben weitere Springer meisterten in der Quali 5,75 Meter. Der Pole Piotr Lisek und Duplantis sind besonders zu beachten. Dem erst 19 Jahre alten Europameister gehört die Zukunft.

Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong hat aus eigener Sicht ein halbes Dutzend Konkurrentinnen, die im Finale (20.20 Uhr/ARD) neben der 25-Jährigen aus Zweibrücken allesamt für die Medaillen in Frage kommen. Favoritin ist die Chinesin Lyu Huihui, die 2015 Silber und 2017 Bronze holte. Titelverteidigerin und Weltrekordlerin Barbora Spotakova aus Tschechien hat nach ihrer Babypause die 64 Meter in diesem Jahr noch nicht übertroffen.

Über die 200 Meter (21.40 Uhr/ARD) sind die US-Sprinter nach dem 100-Meter-Titel von Christian Coleman erneut favorisiert. Noah Lyles lief in diesem Jahr schon 19,50 Sekunden und war auch am Montagabend im Halbfinale in 19,86 Sekunden der Schnellste, ohne sich voll zu verausgaben. Dem 22 Jahre alten Amerikaner fehlen zum Weltrekord des zurückgetreten Superstars Usain Bolt nur noch 31 Hundertstelsekunden. Zu seinen Herausforderern im Endlauf zählt der Kanadier André de Grasse, der über 100 Meter schon Bronze holte.

Deutsche Sprinterinnen erreichen geschlossen 200-m-Halbfinale

Die deutschen Sprinterinnen Tatjana Pinto (Paderborn) und Lisa-Marie Kwayie (Berlin) haben bei der Leichtathletik-WM in Doha mit persönlichen Bestleistungen das Halbfinale über 200 m erreicht. Pinto (27) lief einen Tag nach ihrem Halbfinal-Aus über 100 m in 22,63 Sekunden in ihrem Vorlauf auf Platz zwei, Kwayie (23) kam in ihrem Rennen in 22,77 Sekunden als Dritte ins Ziel.

Beide buchten damit auf direktem Weg das Ticket für die nächste Runde am Dienstag (20.35 Uhr MESZ). Jessica-Bianca Wessolly schaffte als "Lucky Loser" über die Zeitregel den Sprung unter die 24 Halbfinalistinnen. Die 22 Jahre alte Mannheimerin belegte in ihrem Vorlauf in 23,10 Sekunden Platz sechs.

"Es war hart gestern für mich. Jetzt so schnell umzuschalten, war echt nicht einfach. Das freut mich, dass zumindest über diese Strecke eine Bestzeit zustande gekommen ist. Ich habe nicht so viel nachgedacht wie gestern", sagte die deutsche Meisterin Pinto: "Ich schiele auf jeden Fall mit einem Auge auf das Finale."

Kwayie, die auf einen Start über 100 m verzichtet hatte, meinte: "Ich bin unglaublich happy, dass mir das auf der großen Bühne gelungen ist. Ich wollte eine schöne Kurve laufen und dann einfach halten."

Auf dem ersten Schritt Richtung Finale am Mittwoch (21.35 Uhr MESZ) war Europameisterin Dina Asher-Smith (Großbritannien), am Sonntag Zweite über 100 m, in 22,32 Sekunden die Vorlaufschnellste. Olympiasiegerin Elaine Thompson (Jamaika) überzeugte als Siebte in 22,61 Sekunden nicht.

Titelverteidigerin Dafne Schippers (Niederlande) hatte ihren Start wegen einer am Vortag im Halbfinale über 100 m erlittenen Verletzung abgesagt. Auch Marie-Josee Ta Lou (Elfenbeinküste), Dritte über 100 m, trat nicht an. Die neue 100-m-Weltmeisterin Shelly-Ann Fraser-Pryce aus Jamaika hatte ebenfalls auf einen Start über die halbe Stadionrunde verzichtet. Die Weltjahresbeste Shaunae Miller-Uibo (Bahamas) konzentriert sich auf die 400 m.

Leverkusener Hochspringer Przybylko scheitert überraschend in der Quali

Mateusz Przybylko stapfte kopfschüttelnd durch die Stadionkatakomben und zog sein Rollköfferchen hinter sich her. Die Dienstreise des Hochsprung-Europameisters zur WM in Doha war beendet, ehe sie richtig begonnen hatte. "Ich kann keine Worte dafür finden, was da gerade passiert ist", sagte der Leverkusener, nachdem er gerade mit indiskutablen 2,17 m in der Qualifikation ausgeschieden war: "Aber dieser Wettkampf beschreibt einfach genau meine Saison."

Bei der EM in Berlin im Vorjahr war der 27-Jährige noch der große Abräumer gewesen, hatte im Finale den Alleinunterhalter gespielt, ein ganzes Stadion im Griff gehabt und als pures Emotionsbündel mit 2,35 m gesiegt. "Da war ich heiß wie Frittenfett und hatte Bock zu rocken", sagte Przybylko: "Jetzt bin ich zwar körperlich topfit, vom Kopf her aber gar nicht."

Przybylko hatte sich durch ein schier endloses WM-Jahr gemüht, "das hat sich wie Kaugummi gezogen". Doch irgendwie fehlte der Kick, den er herbeisehnte. Nach seinem mühsamen Sieg bei der DM - dort sprang er mäßige 2,22 m, in Doha scheiterte er dreimal an dieser Höhe - sprach Przybylko vom "Wurm im Kopf", der da festsitze.

Hindernis: Grau und Bebendorf ohne Chance auf das Finale

Martin Grau (Erfurt) und Karl Bebendorf (Dresden) sind bei der Leichtathletik-WM in Doha im Vorlauf ausgeschieden. Der zweimalige deutsche Meister Grau kam in seinem Rennen trotz neuer Saisonbestleistung von 8:26,79 Minuten lediglich auf Platz zehn und blieb somit letztlich ebenso chancenlos wie der amtierende Titelträger Bebendorf, der im zweiten Vorlauf als Zehnter 8:32,58 Minuten lief. "Die Zeit ist gut, es ist Saisonbestleistung. Damit kann ich sehr gut leben", sagte Grau in der ARD.

Letzter Deutscher im Hindernis-Finale war Ralf Assmus 2001 in Edmonton als Neunter, die einzigen Medaillen haben Patriz Ilg als Weltmeister 1983 und DDR-Läufer Hagen Melzer als Zweiter 1987 gewonnen.

Titelverteidiger und Rio-Olympiasieger Conseslus Kipruto (8:19,20/Kenia) sowie der Jahresweltbeste Soufiane El Bakkali (8:17,96/Marokko) gaben sich keine Blöße.

Carolina Krafzik im Halbfinale über 400 Meter Hürden

Die deutsche Meisterin Carolina Krafzik (Sindelfingen) hat bei der Leichtathletik-WM in Doha das Halbfinale über 400 m Hürden (Mittwoch, 20.05 Uhr MESZ) erreicht. Die 24-Jährige blieb als Fünfte ihres Vorlaufs in 55,93 Sekunden nur knapp über ihrer Saisonbestleistung (55,64) und zog über die Zeitregel in die nächste Runde ein.

Auf dem ersten Schritt Richtung Finale (Freitag, 20.30 Uhr MESZ) machten Weltrekordlerin und Olympiasiegerin Dalilah Muhammad aus den USA (54,87) und ihre Landsfrau Sydney McLaughlin (54,45) den stärksten Eindruck. Ex-Weltmeisterin Zuzana Hejnova (Tschechien) kam ebenfalls weiter, Titelverteidigerin Kori Carter (USA) schied hingegen aus.

Nach der ersten Medaille durch Gesa Krause über 3000 Meter Hindernis gehen die deutschen Leichtathleten in Doha zumindest mit Außenseiterchancen in den fünften Wettkampftag der Weltmeisterschaften. Weiteres Edelmetall nach Bronze vom Montagabend ist durchaus möglich.

Früherer Diskuswerfer Robert Harting ist nicht begeistert von WM in Doha

Olympiasieger Robert Harting (34) ist von der Leichtathletik-WM in Doha wenig begeistert. "Ich sehe kaum Menschen auf den Tribünen, es war wohl auch nie das Interesse, dort Zuschauer hinzubekommen", schreibt der Berliner in einem Gastkommentar für die Sport Bild (Mittwochausgabe): "So ein Scheich belustigt sich mit einer WM doch in erster Linie selber."

Dass das Khalifa-Stadion mit einer gigantischen Klimaanlage auf angenehme Temperaturen heruntergekühlt werden muss, sieht der zurückgetretene Ex-Weltmeister kritisch. "Ich halte es für fragwürdig, wenn man erst eine Infrastruktur bauen muss, damit es überhaupt klimatisch ertragbar ist", schrieb Harting, der seine Karriere nach der Heim-EM in Berlin beendet hatte: "Ständige Temperaturwechsel zwischen draußen 40 Grad und drinnen 20 bis 25 Grad sind psychischer und physischer Höchststress für die Athleten."

Man dürfe "keinem Land verbieten, eine WM auszutragen. Aber wenn der Aufwand wegen abartiger Bedingungen eine bestimmte Höhe übersteigt, muss man es doch lassen", schrieb Harting.

Hochspringerin Mahutschich holt Silber mit Altersrekord

Deutschlands frühere Star-Weitspringerin Heike Drechsler hat eine ihrer Bestmarken eingebüßt. Seitdem sie bei der ersten Leichtathletik-WM überhaupt 1983 in Helsinki unter ihrem Mädchennamen Daute Weitsprung-Gold geholt hatte, war Drechsler mit 18 Jahren und 241 Tagen die jüngste Medaillengewinnerin bei Weltmeisterschaften in Felddisziplinen - also jenen abseits der Laufwettbewerbe.

Am Montagabend unterbot die ukrainische Hochspringerin Jaroslawa Mahutschich in Doha diese Marke und holte mit 18 Jahren und 10 Tagen Silber. Die jüngste Feld-Weltmeisterin bleibt Drechsler damit allerdings.

Jüngste Leichtathletik-Weltmeisterin überhaupt war die Äthiopierin Tirunesh Dibaba mit 17 Jahren und 333 Tagen (2003 in Paris über 5000 m), die jüngste Medaillengewinnerin die Kenianerin Sally Barsosio mit 15 Jahren und 153 Tagen (1993 in Stuttgart über 10.000 m).

Mahutschich musste sich mit dem U20-Weltrekord von 2,04 m nur der höhengleichen Marija Lassizkene aus Russland, die als neutrale Athletin startete, geschlagen geben. Silber ging erst einmal bei einer WM mit einer derartigen Höhe weg: 1987 in Rom wurde Tamara Bykowa (UdSSR) mit ebenfalls 2,04 m Zweite hinter der Bulgarin Stefka Kostadinowa, die mit 2,09 m den heute noch gültigen Weltrekord aufstellte.

Gesa Krause holt die erste deutsche Medaille

Europameisterin Gesa Felicitas Krause (Trier) hat bei der Leichtathletik-WM in Doha erneut Bronze über 3000 Meter Hindernis gewonnen. Die 27-Jährige lief in der deutschen Rekordzeit von 9:03,30 Minuten hinter der neuen Weltmeisterin und Weltrekordlerin Beatrice Chepkoech aus Kenia (8:57,84) und Titelverteidigerin Emma Coburn aus den USA (9:02,35) ins Ziel und holte die erste Medaille für das deutsche Team in Katar. Vor vier Jahren in Peking hatte Krause ebenfalls WM-Bronze gewonnen.

Diese Entscheidungen und Highlights stehen am Abend an

Holt Hindernisläuferin Gesa Krause wie vor vier Jahren bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft eine Medaille? Die 27-Jährige aus Frankfurt/Main, die für den Verein Silvesterlauf Trier startet und im vergangenen Jahr in Berlin Europameisterin wurde, hat sich ein Jahr lang auf dieses Rennen am Montag (20.50 Uhr/ZDF) vorbereitet. 2015 in Peking gewann sie überraschend Bronze. Vor zwei Jahren bei den Titelkämpfen in London stürzte sie unglücklich, kam als Neunte ins Ziel und wurde für ihren Kampfgeist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

„Ich bin guten Mutes fürs Finale. Ich denke, es wird sehr schnell“, sagte Krause nach ihrem Vorlauf im Khalifa-Stadion. Erst gar nicht beim Medaillenkampf dabei ist Olympiasieger Christoph Harting im Diskuswerfen. Der Berliner war in der Qualifikation gescheitert. Martin Wierig kann endlich etwas aus dem Schatten von Christoph Harting und dessen Bruder Robert, der 2012 Olympiasieger war und 2009, 2011 und 2013 Weltmeister, treten. Der deutsche Meister aus Magdeburg bestreitet seine fünfte WM. Seine bisher besten internationalen Ergebnisse waren Platz vier bei der WM 2013 und Rang sechs bei Olympia 2012.

Das Hochsprung-Finale findet mit der zweimaligen deutschen Hallen-Meisterin Imke Onnen aus Hannover statt, die damit ihr Soll schon mehr als erfüllt hat. Die unter neutraler Flagge startende Russin Marija Lasizkene strebt ihren dritten WM-Titel in Folge an und ist in diesem Jahr bereits 2,06 Meter gesprungen.

Über 400 Meter Hürden gilt der Norweger Karsten Warholm als Topfavorit. Der 23 Jahre alte Titelverteidiger kam mit 46,92 Sekunden in diesem Jahr dem Weltrekord des Amerikaners Kevin Young von 1992 (46,78) schon sehr nahe.

Raphael Holzdeppe will mit neuer Ernährung zur Medaille springen

Für Stabhochspringer Raphael Holzdeppe lief es seit seinem WM-Silber 2015 bei großen Meisterschaften überhaupt nicht mehr. Auch in Doha ist der 30-Jährige Außenseiter - sein Selbstbewusstsein hat er aber nicht verloren.

Zu Beginn seines neuen Ernährungsplans stand Raphael Holzdeppe etwas verloren vor den Supermarktregalen. Nach dem enttäuschenden Quali-Aus bei der Heim-EM 2018 hatte sich der ehemalige Stabhochsprung-Weltmeister so seine Gedanken gemacht - und aus Sorge vor erneuten Verletzungen alle Nahrungsmittel mit industriellem Zucker vom Einkaufszettel verbannt.

"Das war am Anfang ein bisschen schwer. Ich musste erstmal im Supermarkt herausfinden, was ich essen konnte", sagte Holzdeppe dem SID. Bei der WM in Doha will er am Dienstag (19.05/MESZ) nun in "Light-Version" wieder an alte Leistungen anknüpfen.

"Das letzte Jahr war ziemlich enttäuschend. Die Form hat gestimmt, aber dann habe ich mich verletzt und konnte auch bei der EM nicht meine Topleistung abrufen. Das hat mich schon wirklich geärgert", sagte der 30-Jährige, der sich am Samstag mit dem Finaleinzug selbst ein Geburtstagsgeschenk machte: "Es hat mir schon zu denken gegeben, dass ich 2018 in Topform war und mich dann aus dem Nichts verletzt habe. Ich habe die Ernährung umgestellt sowie neue Dehn- und Aufwärmübungen dazugenommen. Alles, um weniger verletzungsanfällig zu sein."

Denn in den letzten Jahren hatte sein Körper ihm bei Großereignissen immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nach Olympia-Bronze 2012, WM-Gold 2013 und WM-Silber 2015 folgten: Quali-Aus bei Olympia 2016, "Salto nullo" im Finale der WM 2017, Quali-Aus bei der EM 2018. Die EM-Teilnahme 2016 hatte er zudem verletzungsbedingt absagen müssen.

Seine Zuversicht hat er sich dadurch aber nicht nehmen lassen. "Ich möchte definitiv in die Top 5 springen. Das ist bei der derzeitigen Leistungsdichte schon schwer. Von der Form her ist das aber definitiv möglich", sagte Holzdeppe, der in dieser Saison bisher 5,80 übersprang: "Ob es dann zu einer Medaille reicht, muss man sehen. Wenn mir ein astreiner Wettkampf gelingt, ist auch das möglich."

Doch die Konkurrenz ist stark, das Niveau vielleicht so hoch wie noch nie. In Titelverteidiger Sam Kendricks (USA/6,06), Vize-Weltmeister Piotr Lisek (Polen/6,02) und Europameister Armand Duplantis (Schweden/6,00) sprangen in diesem Jahr gleich drei Athleten über die Sechs-Meter-Marke. Einen Mitfavoriten erwischte es allerdings in der Qualifikation: Weltrekordler Renaud Lavillenie (Frankreich) ist im Finale nur Zuschauer. Auch er hatte zuletzt immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen.

Verband schwärzt Bilder von Startblock-Kamera nach Protest von Gina Lückenkemper