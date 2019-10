FLOPS

Sebastian Coe (r): Der Weltverbandspräsident wurde vor Beginn der WM einstimmig wiedergewählt und wünschte sich danach, nicht mehr nur über den russischen Dopingskandal reden zu müssen. Die Themen in Doha blieben aber auch so unangenehm: Die unerträgliche Hitze, kollabierende Athleten, die leeren Zuschauerränge, die Dopingsperre von Alberto Salazar. Ein Aufbruch in eine bessere Zukunft für den Verband sieht anders aus - da wird auch die Umbenennung in "World Athletics" nicht viel nutzen.