Umstrittene WM in Katar : Die Leichtathletik opfert ihre Sportler

Meinung Doha Gesundheitsschädliche Hitze, kaum Zuschauer, groteske Szenarien: Die Leichtathletik-WM in Katar hält alles, was befürchtet worden ist. Deswegen wird entscheidend sein, welche Schlüsse die olympische Kernsportart aus den Tagen am Golf zieht. Dass es die richtigen sein werden, glaubt indes kaum jemand.

Den vielleicht spannendsten Wettbewerb dürfte die Leichtathletik-WM in Katar wohl ganz am Ende erleben. Dann, wenn Sebastian Coe vor der Öffentlichkeit seine Bilanz der Tage von Doha ziehen muss. Er wird um die richtigen Worte ringen, davon ist auszugehen. Von den „best games ever“ wird der Präsident des Internationalen Leichtathletik-Verbandes kaum sprechen können, in Sack und Asche reden kann er ein Event, das er mit zu verantworten hat, aber auch nicht. In jedem Fall wird die Bewertung des Briten Folgen haben für die Zukunft seiner Sportart. Weil er entscheiden muss, ob die WM am Golf eine Blaupause dafür ist, dass Verbandsobere Athleten ungestraft auf dem Altar der Vermarktungsinteressen opfern können oder ob Doha 2019 die Woche ist, in der die Erkenntnis reifte, dass eine solche WM zum Sargnagel der Leichtathletik taugt und deswegen ein Wendepunkt sein muss. An letzteres glauben indes nur kühne Optimisten.

Eines steht jedenfalls schon nach den ersten Tagen der umstrittenen Titelkämpfe fest: Alle Befürchtungen haben sich bestätigt. Ja, die gesundheitsschädliche Hitze bringt Spitzensportler reihenweise an, ja über ihre Grenzen. Ja, die Zuschauerränge im Stadion sind zur einen Hälfte mit Planen abgedeckt, zur anderen Hälfte halbleer. Dass Doha in seiner Bewerbungsmappe mit dem Ziel warb, keinen Platz leer zu lassen, liest sich angesichts der aktuellen Bilder grotesk. Ja, Katar ist von den Voraussetzungen her ein Ort, an den man keine Leichtathletik-WM geben sollte, wenn einem jenseits von finanziellen Überlegungen etwas an der Sportart und ihren Athleten liegt.

Die Tage in Doha vertiefen so den Graben zwischen denen, die in der internationalen Leuchtathletik etwas entscheiden – Schimpfwort „Funktionäre“ –, und den Sportlern, die das vermarktete „Produkt“ mit Leben füllen sollen. Denn von letzteren sind am Ende womöglich mehr beim Marathon in Richtung Rollstuhl kollabiert als bei Siegerehrungen aufgetreten. Es ist schlichtweg absurd.

So, als würde man einen Formel-1-Grand-Prix nach Sibirien verkaufen und dann feststellen, dass vor leeren Rängen Autos reihenweise auf vereister Piste in die Leitplanken rasen. Oder man stelle sich eine Beachvolleyball-WM an einem Kieselstrand vor. Wer die WM am Golf als Sportfan sieht, dem darf nun auch ganz plastisch Angst und Bange werden beim Blick auf die Fußball-WM, die dort 2022 stattfinden wird. Und der darf sich schon mal Nägel kauend ausmalen, wie Olympische Spiele dort aussehen könnten. Doha gilt schließlich schon seit längerem als ernsthafter Interessent.

Die Sportwelt wird also genau hinhören, wenn Sebastian Coe am Wochenende zu ihr spricht. Das dürfte besonders für die Athleten gelten, die in Doha teilgenommen haben – wenn sie denn nicht gerade an irgendeinem Tropf hängen.

