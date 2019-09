Kostenpflichtiger Inhalt: Umstrittene WM in Katar : Die Leichtathletik opfert ihre Sportler

Meinung Doha Gesundheitsschädliche Hitze, kaum Zuschauer, groteske Szenarien: Die Leichtathletik-WM in Katar hält alles, was befürchtet worden ist. Deswegen wird entscheidend sein, welche Schlüsse die olympische Kernsportart aus den Tagen am Golf zieht. Dass es die richtigen sein werden, glaubt indes kaum jemand.